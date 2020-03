Elior Group : - Mise à jour sur le Coronavirus (COVID-19)

Regulatory News :

Dans le contexte d'épidémie de coronavirus (COVID-19) et de lutte contre sa propagation, Elior (Paris:ELIOR) travaille en étroite collaboration avec les autorités. Le Groupe suit rigoureusement les directives de l'Organisation Mondiale de la Santé et des gouvernements locaux pour assurer la santé et la sécurité de ses équipes, de ses clients et de ses convives.

La propagation rapide de l'épidémie en Europe continentale d’abord (en Italie dès février, puis en France et en Espagne) et plus récemment au Royaume-Uni et aux États Unis - avec pour conséquences notables la décision des gouvernements de fermer les écoles et les universités, et de limiter les déplacements en imposant le télétravail - impacte nos activités.

Les activités d’Elior dans le secteur de la Santé sont fortement sollicitées en Restauration dans l’ensemble de nos pays, mais également pour les activités de Services en France. La crise actuelle souligne le caractère essentiel de nos missions en soutien aux services publics des états et des collectivités, notamment dans les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD, les institutions pour personnes en situation de handicap, auprès des personnes âgées isolées et en support des activités vitales (armée, police, pompiers…).

Dans le secteur Entreprises, bien que fortement impacté par la généralisation du télétravail, nous proposons des offres adaptées aux demandes spécifiques de nos clients – notamment industriels - afin de leur apporter tout le support nécessaire dans la mise en œuvre de leurs plans de Continuité d'Activité, et ce dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité.

Enfin, nos cuisines centrales sont également mobilisées pour fournir des repas, notamment aux personnels de soins actuellement mobilisées à la demande des autorités.

Pour réduire l’impact de cette situation, Elior recourt à tous les dispositifs existants afin d’adapter rapidement son organisation, notamment la prise de congés, la formation, la mobilité interne et le chômage partiel en s’appuyant sur les plans gouvernementaux mis en place pour soutenir les économies nationales.

Avec la vente d’Areas, en juillet 2019, Elior s'est retiré du secteur du tourisme et a renforcé son bilan. Au 30 septembre 2019, le ratio d'endettement1 d’Elior Group était de 1,8x, soit à un niveau très inférieur aux exigences des covenants2.

Elior Group dispose – à fin février 2020 – d’une liquidité3 de l’ordre de 800 millions d'euros.

Compte tenu de l'évolution continue de l'épidémie de COVID-19 - de son accélération actuelle en Europe continentale et de son démarrage au Royaume-Uni et aux États-Unis - nous ne sommes pas en mesure de déterminer avec précision l'impact net sur nos objectifs pour l'exercice 2019-20204.

Elior fera un point sur l’impact de cette crise sanitaire sur ses activités à l’occasion de sa prochaine communication sur ses résultats du 1er semestre, le 27 mai 2020.

À propos d’Elior Group

Créé en 1991, Elior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services, et une référence dans le monde de l’entreprise, de l’enseignement, de la santé et des loisirs. En s’appuyant sur des positions solides dans 6 pays, le Groupe a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 4 923 millions d’euros.

Ses 110 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 5 millions de personnes dans 23 500 restaurants sur trois continents, et assurent des prestations de services dans 2 300 sites en France.

Le Groupe s’appuie sur un modèle économique construit autour de l’innovation et la responsabilité sociétale. Depuis 2004, Elior Group est adhérent au Global Compact des Nations unies, dont il a atteint le niveau advanced en 2015.

Pour plus de renseignements : http://www.eliorgroup.com Elior Group sur Twitter : @Elior_GroupFR

1 Ratio d'endettement : Dette nette/EBITDA sans l'impact de l'IFRS16.

2 Le Senior Facilities Agreement d'Elior stipule que le ratio d'endettement du groupe doit être inférieur ou égal à 4:1 au 30 septembre et inférieur ou égal à 4,50:1 au 31 mars.

3 Liquidité : lignes de crédits non tirées + cash en banque + lignes de découverts autorisés.

