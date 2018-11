Elior : Jean-Yves Fontaine nommé directeur général du marché entreprises d’Elior France, Pierre Knoché nommé directeur général des marchés enseignement et santé d’Elior France

Elior Group annonce la nomination de Jean-Yves Fontaine au poste de directeur général du marché entreprises d'Elior France, et de Pierre Knoché au poste de directeur général des marchés santé et enseignement d'Elior France. Rendant compte à Pierre von Essen, directeur général d'Elior France, ils sont membres du Management Committee d'Elior Group.

Jean-Yves Fontaine, 57ans, est diplômé de l'école hôtelière de Paris et titulaire d'un MBA de HEC. Il a rejoint Générale de Restauration, devenu Elior Group, en 1983. Il y franchit tous les échelons hiérarchiques (directeur de restaurant, chef d'exploitation et directeur régional), avant d'être nommé en 2000 directeur général de Sopresthel qu'il accompagne lors de sa reprise et son intégration au sein du Groupe. Il est nommé directeur des opérations santé pour la France en 2001, puis devient directeur commercial de la filiale Hôpital Services. Depuis 2006, en tant que président de Vivae / Alsacienne de Restauration puis d'Ansamble, il a été le maître d'œuvre de l'intégration de ces sociétés au Groupe, de leur repositionnement stratégique et du redressement de leurs résultats.

Pierre Knoché, 43 ans, est diplômé de l'École centrale Paris. Il a débuté sa carrière comme ingénieur étude et développement chez Sema Group avant de rejoindre en 2000 KPMG Consulting France en tant que consultant puis Stratorg en 2003 où il devient manager. De 2006 à 2012, au sein du Boston Consulting Group, il accompagne la stratégie des entreprises et leur développement en tant que Project Leader puis Principal pour les secteurs de l'industrie et des services. En 2012, il rejoint Elior Group au poste de directeur de la stratégie et du développement du Groupe. À ce titre, il est en charge du développement et de la performance commerciale, de l'innovation et de la définition du plan stratégique. En 2015, il devient directeur général du marché santé d'Elior France.