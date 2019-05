Elior : La valeur du jour à Paris - ELIOR abaisse sa prévision de croissance organique annuelle, le titre en queue du SBF 120

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Elior recule de 5,36% à 10,24 euros sur la place de Paris et prend la dernière place de l’indice SBF 120 après avoir abaissé sa prévision de croissance organique annuelle. Le groupe vise désormais une croissance organique négative de 1%, contre +1% auparavant. Au premier semestre, elle est ressortie négative à -0,6%. Et ce, compte tenu de la transformation engagée dans le cadre du « Nouvel Elior ». Avec la cession de ses activités de restauration de concession regroupées sous Areas, le périmètre du groupe se restreint aux activités de restauration collective et des services.Sur la période et dans ce contexte, le résultat net part du groupe est ressorti à l'équilibre contre 37 millions d'euros, un an plus tôt. L'Ebita ajusté des activités a reculé de 6,8% à 122 millions d'euros, ce qui représente une marge de 4,7% en recul de 40 points de base. Pour sa part, le chiffre d'affaires a atteint 2,6 milliards d'euros, en progression de 1,4%.Par ailleurs, Elior continue de viser, pour l'exercice, une stabilité du taux de marge d'Ebita ajusté à 3,6% et une forte amélioration du free cash flow opérationnel.La cession d'Areas, dont la clôture est estimée au cours de l'été 2019, permettra à Elior de se concentrer, sur les activités de son nouveau périmètre." L'offre de 1,54 milliard d'euros que nous avons reçue pour l'acquisition d'Areas ouvre la voie à un nouveau chapitre de l'histoire du groupe : celui du Nouvel Elior, plus solide, avec un bilan renforcé et recentré sur notre cœur de métier, la restauration collective et les services ", a commenté Philippe Guillemot, directeur général.Avec un bilan renforcé et un niveau de levier durablement abaissé dans une fourchette de 1,5 à 2,0 fois l'Ebitda, le groupe disposerait des moyens d'assurer son développement et de redistribuer du cash à ses actionnaires.Ainsi, à moyen terme, les perspectives du groupe sont plus ambitieuses.Elior vise une croissance organique annuelle de 2 à 4 %, mais aussi une amélioration de la marge d'Ebita ajusté de 10 à 30 points de base par an et des dépenses d'investissement inférieures à 3 % du chiffre d'affaires.Par ailleurs, Elior pourrait reverser à ses actionnaires jusqu'à 350 millions d'euros cumulés au cours des exercices 2019-2020 et 2020-2021 sous forme de rachat d'actions ou de versement de dividendes, selon l'évolution du cours de bourse et les opportunités de croissance externe, en fonction de la création de valeur associée.