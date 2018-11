Elior : La valeur du jour à Paris - ELIOR envisage la cession de sa restauration de concession

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Elior Group gagne 9,16% à 13,46 euros et signe la plus forte hausse du SRD et du SFB 120. Le groupe envisage la scission de sa filiale Areas afin d'accélérer sa croissance, et créer de la valeur pour ses actionnaires. Dans ce cadre, Elior Group a entamé une revue des options stratégiques relatives à ses activités de restauration de concession regroupées au sein d'Areas. Une annonce qui ravive la confiance des investisseurs, alors que le titre perd plus de 21% depuis le début de l'année.Au cours des dernières années, Elior Group a développé en parallèle ses deux principaux pôles d'activités , portant Areas au rang de numéro trois mondial de la restauration de concession et Elior à celui de numéro quatre mondial de la restauration collective.Elior Group estime qu'il peut être opportun d'envisager une séparation de ces pôles afin d'accélérer leur expansion respective en leur offrant les ressources adéquates."La cession de ce pôle donnerait à Elior un profil plus asset light et générateur de cash, l'obsession du nouveau management en place ", a commenté LCM, qui réitère son opinion Neutre sur la valeur, assortie d'un objectif de cours de 15,1 euros."Cette cession permettra également à Elior de lui donner les moyens d'un développement plus agressif en restauration collective", ajoute le broker, qui dit pourtant apprécier ce double modèle de concession et de restauration collective "permettant de lisser les saisonnalités".Elior Group précise que cette revue des options stratégiques peut déboucher, ou non sur une opération et que le groupe reste pleinement concentré sur l'exécution du plan Elior Group 2021, quel que soit le résultat de ce processus.Le groupe n'entend pas communiquer sur le déroulement de cette revue des options stratégiques avant que le conseil d'administration n'ait pris la décision soit d'approuver une éventuelle opération, soit de mettre fin au processus.Par ailleurs, Elior Group confirme que les résultats préliminaires pour l'exercice 2017-2018 sont en ligne avec les objectifs qu'il s'était fixés pour l'ensemble de l'exercice, avec une croissance organique de 3%, un taux de marge d'Ebita retraité de 4,3 % et des dépenses d'investissement de l'ordre de 290 millions d'euros.