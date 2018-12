Elior : La valeur du jour à Paris - Les perspectives d'ELIOR GROUP inquiètent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Elior Group recule de 6,74% à 12,04 euros en Bourse, après avoir annoncé un ralentissement de sa croissance pour l'exercice 2018-2019. Le groupe de restauration et services associés vise une croissance organique de 1%, après 3% pour l'exercice 2017-2018. Ce ralentissement est du à l'impact négatif de la sortie de contrats non rentable en Italie. Elior Group présente cet exercice, comme "une année de stabilisation", ce qui ne semble pas rassurer les investisseurs."La croissance organique visée de 1% est décevante" a commenté LCM qui réitère sa recommandation Neutre, ainsi que son objectif de cours de 14,50 euros sur le titre. Le bureau d'analyses estimait celle-ci à 1,9%.Cette perspective vient s'ajouter à des résultats annuels en repli, "sans surprise" et "ternes" selon le bureau d'analyses.Ainsi, le groupe a réalisé un résultat net part du groupe publié de 34 millions d'euros sur la période, en baisse de 70,2% sur un an. L'Ebita retraité consolidé s'élève à 285 millions d'euros, soit une marge de 4,3 % du chiffre d'affaires. Il recule de 16,7% par rapport à l'exercice précédent." Nous avons atteint nos objectifs avec une croissance organique de 3 %, une marge d'Ebita retraité de 4,3 % et des investissements maîtrisés sous la barre des 300 millions d'euros ", a commenté Philippe Guillemot, le directeur général d'Elior.En outre, le groupe a lancé une revue des options stratégiques relatives à ses activités de restauration de concession regroupées au sein de sa filiale Areas. Cette revue, qui pourrait se traduire par une séparation d'Areas du reste du groupe, vise à accélérer le développement de chacune de ses activités et à créer de la valeur pour les actionnaires d'Elior.