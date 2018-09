Elior : Ludovic Oster est nommé directeur des ressources humaines d’Elior Group

Elior Group annonce la nomination de Ludovic Oster au poste de directeur des ressources humaines d'Elior Group. Rattaché à Philippe Guillemot, directeur général d'Elior Group, il est membre du comité exécutif du Groupe.

Ludovic Oster, 49 ans, est diplômé de Skema Business School (anciennement ESC Lille). Il a débuté sa carrière en 1993 au sein de l'équipementier automobile Delphi, où il a occupé différents postes en ressources humaines opérationnelles et fonctionnelles, tant en France qu'aux États-Unis. Il a ensuite rejoint le groupe Valeo en 1999 pour accompagner une importante acquisition, déployer et optimiser les processus d'implication des collaborateurs, plus particulièrement aux États-Unis, en Espagne et en Allemagne. Ludovic Oster a ensuite assuré des fonctions de ressources humaines opérationnelles de divisions et de branches, basées en Espagne ou en France, contribuant à l'amélioration de leurs performances, dans un contexte international concurrentiel très fort.

En 2008, il a rejoint le groupe Norbert Dentressangle, dont il est devenu membre du directoire en 2014, en tant que directeur des ressources humaines. À ce poste, Ludovic Oster a accompagné la forte croissance à l'international du groupe, en renforçant et structurant la fonction ressources humaines, notamment au travers d'actions d'accompagnement de la fonction managériale et du développement des ressources humaines. À la suite du rachat de Norbert Dentressangle par XPO Logistics en 2015, il a contribué, en tant que directeur des ressources humaines pour l'Europe, à l'accompagnement du changement par la mise en œuvre de processus de transformation et d'évolution des organisations, en cohérence avec les ambitions du groupe.