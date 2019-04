Elior : Olivier Poirot nommé directeur général d'Elior North America

Elior Group annonce la nomination d'Olivier Poirot au poste de directeur général d'Elior North America. Olivier Poirot est rattaché à Philippe Guillemot, directeur général d'Elior Group, et devient membre du comité exécutif du Groupe.

« La longue expérience d'Olivier sur le marché américain et son leadership affirmé dans les secteurs des services et de la restauration sont des atouts essentiels pour poursuivre le développement et la croissance d'Elior North America, qui est au cœur du projet stratégique du Groupe », a déclaré Philippe Guillemot.

Franco-américain, Olivier Poirot est diplômé de Sup de Co La Rochelle. En 1992, il rejoint Accor SA au Royaume-Uni où il occupe différentes fonctions comptables et de gestion, avant de devenir directeur administratif et financier de la division hôtelière milieu et haut de gamme d'Accor North America. En 2003, il est nommé vice-président exécutif et directeur financier d'Accor North America, puis en 2007, directeur général d'Accor North America, notamment en charge de ses filiales Motel 6 et Studio 6. En 2011, il rejoint Sodexo North America en tant que directeur financier et vice-président senior, tout en codirigeant le développement commercial. Depuis 2016, Olivier Poirot était directeur général de Le Duff America (La Madeleine, Mimi's Café, Bruegger's Bagels, Brioche Dorée).