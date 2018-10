Elior : Pascal Lefèbvre est nommé Chief Compliance Officer d’Elior Group

Elior Group annonce la nomination de Pascal Lefèbvre au poste de Chief Compliance Officer pour le Groupe. Rattaché à Philippe Guillemot, directeur général d'Elior Group, il est membre du Management Committee du Groupe.

Au poste nouvellement créé de Chief Compliance Officer d'Elior Group, Pascal Lefèbvre a pour mission de mettre en œuvre les règles de conformité et les procédures de contrôle interne jusqu'au suivi des contrôles de conformité. Il assure une veille en matière de dispositifs de contrôle, conseille et forme les managers à ces problématiques et assure un suivi des actions menées pour identifier les axes d'améliorations.

Cette nomination intervient dans un contexte de réglementation accrue dans les domaines de la lutte anti-corruption, du respect du droit de la concurrence, de la sécurité au travail, de l'éthique, et de la protection des données personnelles. Pascal Lefèbvre supervise ainsi le respect des législations en vigueur dans l'ensemble des pays afin que les collaborateurs et les collaboratrices agissent en permanence en conformité avec les principes d'éthique Elior Group.

Pascal Lefèbvre, 58 ans, est diplômé de l'Essec et possède également un diplôme d'études comptables supérieures. Il a débuté sa carrière chez Arthur Andersen en 1984 en tant qu'auditeur comptable. Il rejoint Métrologie International en 1988 et devient Credit Manager, puis directeur financier de la branche ventes indirectes. En 1993, il est recruté par Elior Group au poste de directeur de la consolidation, de la fiscalité et des comptabilités. Il a participé aux opérations d'acquisition, fusion et cession du Groupe, et supervisé la consolidation et la mise en place de normes comptables homogènes avec le déploiement d'un nouvel outil de consolidation, préparant ainsi la 1ère introduction du Groupe en bourse. En 2000, il devient directeur financier Groupe pour l'international. À ce poste, il s'est occupé du développement du Groupe hors de France et de la bonne et rapide intégration des sociétés acquises, et a supervisé également à compter de 2006 la restauration collective France. De 2010 à 2018, il a été directeur du contrôle financier d'Elior Group. À compter de 2014, suite à la nouvelle introduction en bourse du Groupe, il a mis en place un processus de contrôle interne et de gestion des risques dans toutes les filiales du Groupe. Jusqu'en 2015, il a été en charge des opérations d'acquisition et de cession d'activités.