Elior : Première journée de mobilisation au siège d’Elior Group en faveur d’associations d’intérêt général

Elior Group Solidarités, association créée par le Groupe en 2017, organise sa première journée de solidarité à destination des collaborateurs et collaboratrices du siège d'Elior Group, situé à Paris La Défense. Parmi les 15 associations soutenues par Elior Group Solidarités, cinq d'entre elles, À petits pas pour Lina, la Cravate Solidaire, la Maison de l'Amitié, le Refugee Food Festival et Tandem Réfugiés, présenteront leurs actions et engagements tout au long de la journée aux 1200 personnes travaillant au siège.

Pour cette première rencontre, Elior Group Solidarités souhaite mettre en lumière les associations qu'elle soutient, associer chaque collaborateur du Groupe à l'engagement de l'entreprise et initier un mouvement de solidarité interne. Les équipes du siège d'Elior Group sont ainsi invitées à venir à la rencontre des associations et à participer à :

Une collecte de vêtements professionnels pour la Cravate Solidaire

La Cravate Solidaire donne une tenue professionnelle adaptée et aide à la préparation des entretiens d'embauche afin de lutter contre les discriminations liées à l'apparence et faciliter l'accès à l'emploi de personnes en insertion professionnelle.

Une collecte de produits de première nécessité pour la Maison de l'Amitié

La Maison de l'Amitié est un lieu d'accueil pour les personnes en situation de grande précarité et isolées qui vivent ou passent à La Défense.

Une sensibilisation à la cause des réfugiés avec le Refugee Food Festival, à travers une exposition de photos et des ateliers de cuisine syrienne

Soutenu par l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), le Refugee Food Festival consiste à confier les cuisines de restaurants à des chefs réfugiés afin de :

faire évoluer les regards sur les personnes réfugiées, en valorisant leurs talents et leurs patrimoines culinaires,

accélérer l'insertion professionnelle des chefs réfugiés en leur offrant un tremplin vers l'emploi,

mobiliser les citoyens en créant des rencontres autour de nouvelles saveurs.

Une sensibilisation au handisport avec Handiamo!

Handiamo! est une entreprise sociale dédiée au handisport. Handiamo! organise des événements sportifs et des conférences de sensibilisation au handicap afin de contribuer aux changements de regards et de créer des relations entre monde du handicap et monde valide.

Les équipes du Groupe sont également invitées à découvrir A petits pas pour Lina, qui sensibilise les jeunes enfants au handicap et Tandem Réfugiés, une association qui accompagne l'intégration des personnes ayant obtenu le statut de réfugié en France.