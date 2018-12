Elior : Résultats annuels en ligne avec les objectifs. Revue des options stratégiques d’Areas en cours

Elior Group annonce une croissance de son chiffre d'affaires de 4,2 %, dont 3,0 % de croissance organique. Le taux de marge d'Ebita retraité est de 4,3 %. Les dépenses d'investissement sont maîtrisées à 288 millions d'euros. Le Groupe étudie la séparation des activités de restauration de concession. Le dividende proposé est de 0,34 euro par action.

Elior Group (Euronext Paris - ISIN : FR 0011950732), un des leaders mondiaux de la restauration et des services, publie ses résultats au 30 septembre 2018, pour l'exercice fiscal 2017-2018.

Philippe Guillemot, directeur général d'Elior Group, commente : « L'année 2017-2018 a ouvert un nouveau chapitre pour le Groupe. Avec une équipe de management renforcée et une organisation clarifiée, nous avons établi les bases de la transformation profonde du Groupe. Nous avons atteint nos objectifs avec une croissance organique de 3 %, une marge d'Ebita retraité de 4,3 % et des investissements maîtrisés sous la barre des 300 millions d'euros. Nous abordons 2018-2019 en ordre de marche pour délivrer le plan Elior Group 2021 et stabiliser notre performance sur l'exercice en cours. Nous rassemblons les talents, expertises et savoir-faire clés qui nous permettront de saisir les nombreuses opportunités que présentent nos marchés. Afin de permettre à nos activités de se développer plus rapidement, nous avons lancé une revue des options stratégiques pour nos activités de restauration de concession. Une éventuelle séparation du reste du Groupe permettrait de donner des marges de manœuvres plus importantes à chacun de nos métiers et de créer davantage de valeur ».