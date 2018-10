Elior : Serunion est la première société de restauration collective en Espagne à être certifiée IQNet SR 10

Serunion, leader de la restauration collective en Espagne et filiale d'Elior Group, est récompensée pour sa bonne gouvernance et pour sa gestion responsable et durable de ses activités. IQNet SR 10 est une norme internationale de référence en matière de système de gestion de la responsabilité sociétale. L'obtention de cette certification s'inscrit dans le cadre de la stratégie RSE d'Elior Group, le Positive Foodprint Plan, dont l'objectif est de laisser une empreinte alimentaire positive du champ à la fourchette, en lien avec toutes les parties prenantes du Groupe.

La certification IQNet SR 10 a été décernée par l'AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación), et récompense les engagements environnementaux et sociétaux des entreprises. Serunion est la première entreprise de restauration collective en Espagne à recevoir cette reconnaissance internationale pour sa gestion responsable, durable, transparente et engagée envers ses collaborateurs, ses clients, l'environnement et l'ensemble de la société.

Serunion a notamment mis en place ces dernières années des actions en faveur de la réduction de son impact environnemental :

En 2016, Serunion a ouvert trois cuisines centrales certifiées 100 % bio, à Malaga, Séville et Almeria. Ces cuisines préparent 5,3 millions de repas par an pour les marchés santé et enseignement. Serunion a également ouvert une cuisine centrale en partenariat avec une association qui favorise l'intégration des personnes en situation de handicap.

Serunion a édité et distribué plus de 90 000 exemplaires d'un petit livre ludique conçu pour encourager les enfants de 5 à 10 ans à adopter de bonnes habitudes alimentaires et une hygiène de vie saine. Dans ce livre, les lecteurs suivent la journée type d'une fillette à l'école et découvrent, au fil des pages, 11 conseils pour soigner son hygiène de vie et les bons gestes à adopter.

Serunion a conçu le programme de sensibilisation « la nourriture ne se gaspille pas », qui sensibilise les élèves à une consommation responsable. 10 000 élèves de l'école primaire y participent chaque année.

Huit sites de Serunion sont certifiés ISO 14001 (management environnemental).

52 % des achats de Serunion sont locaux afin de réduire l'impact environnemental.

« Obtenir cette certification a été pour nous un vecteur de progrès, et nous a permis de mettre en place de nouvelles méthodes de travail, plus éthiques et responsables, en lien avec l'ensemble de nos parties prenantes », déclare Antonio Llorens, président-directeur général de Serunion.