Elior : Solidarités soutient le Refugee Food Festival

En 2019, Elior Group Solidarités poursuit son action citoyenne dans le cadre du Refugee Food Festival, événement solidaire international qui contribue à l'intégration des réfugiés grâce à la dimension universelle de la cuisine. Pour la deuxième année consécutive, durant le mois de juin, Elior Group facilitera l'insertion professionnelle des chefs réfugiés en leur confiant les cuisines de certains de ses restaurants d'entreprise en France et en Espagne.

Soutenu par l'agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), le Refugee Food Festival est un projet itinérant d'initiative citoyenne, développé par l'association Food Sweet Food. Son objectif est triple : changer le regard de chacun sur l'accueil et le statut des réfugiés, accélérer l'insertion socio-professionnelle des cuisiniers réfugiés grâce à l'engagement d'acteurs de la restauration comme Elior Group et rassembler la société civile autour de la table, lieu universel de paix et d'égalité.

Cette expérience a été très enrichissante, car une cuisine collective, ça change des marmites qu'on a l'habitude d'utiliser dans des restaurants traditionnels ! J'ai également apprécié l'accueil de l'équipe et la réaction des personnes qui découvraient pour la première fois la cuisine afghane.

Pour la 4e édition du Refugee Food Festival, des chefs réfugiés seront accueillis au sein de restaurants d'entreprise gérés par Elior Group en Espagne (à Madrid) et en France (à Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris et Strasbourg). Le temps d'une ou plusieurs journées, ces chefs s'essaieront à la restauration collective et proposeront les plats de leur pays à des salariés de grands groupes :

chez BNP Paribas Real Estate à Issy-les-Moulineaux, le chef soudanais Hussein Abdallah cuisinera pour 600 salariés les 18, 19 et 20 juin.

chez SPIE à Strasbourg, le chef syrien Samer Mubarak cuisinera pour 200 salariés le 18 juin.

chez Renault Trucks à Lyon, où le restaurant accueille 1000 convives par jour, le chef iranien Kianoosh Kokabidanesh cuisinera pour 400 salariés les 25 et 26 juin.

À la Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou-Charentes à Bordeaux, la cheffe syrienne Khuzama Dalati cuisinera pour 400 salariés le 26 juin.

Chez Banque Populaire Méditerranée à Marseille, la cheffe ivoirienne Brigitte Kunan cuisinera pour 380 salariés les 26 et 27 juin

chez Roche à Madrid, la cheffe syrienne Noor M. cuisinera pour 250 salariés le 27 juin.

Elior Group favorise l'insertion professionnelle des chefs réfugiés en leur faisant découvrir les métiers de la restauration collective et en les mettant en relation avec ses équipes ressources humaines.

En parallèle, Elior Group Solidarités continue à soutenir La Résidence, créée par le Refugee Food Festival en 2018. Restaurant et lieu de formation dédié aux chefs réfugiés en plein cœur de Paris, la Résidence du Refugee Food Festival est un espace d'expression et de formation pour leur permettre de tester et d'affiner leurs talents avant de se lancer dans leur propre aventure professionnelle.

Créée en 2017, l'association Elior Group Solidarités soutient des initiatives solidaires en faveur des publics défavorisés et accompagne leurs projets pour leur permettre d'obtenir des résultats tangibles et durables. En s'engageant aux côtés du Refugee Food Festival, Elior Group exprime ses engagements en faveur de la valorisation des patrimoines gastronomiques du monde, de la création de rencontres et de moments de convivialité, ainsi que de l'insertion professionnelle de personnes en difficulté.