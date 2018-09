Elior : Yves Lacheret est nommé directeur général d’Areas France

Elior Group annonce la nomination d'Yves Lacheret au poste de directeur général d'Areas France. Rattaché à Oscar Vela, directeur général d'Areas monde, il est membre du Management Committee d'Elior Group.

Yves Lacheret, 56 ans, est diplômé de Sup de Co Reims et d'un master en marketing et distribution de l'Université Paris-Dauphine. Yves lacheret a débuté sa carrière chez L'Oréal en tant que chef de produit en Nouvelle-Zélande, puis chef de marché en France, avant de prendre la direction marketing en Australie, puis la direction commerciale de la marque Kérastase en France. En 1995, il rejoint Concorde Hotels Group comme directeur des ventes et du marketing, avant d'intégrer Hertz en 1996, au poste de directeur marketing France. Il poursuit ensuite son parcours professionnel chez Carrefour de 1998 à 2007, d'abord en tant que directeur général de Carrefour Service Auto France, avant de devenir directeur des réseaux de vente Carrefour Finance et Assurance France en 2003, puis directeur des services marchands du groupe Carrefour en 2005.

En 2007, il intègre le groupe AccorHotels, au poste de directeur général de Novotel pour la France, où il dirige un réseau de 124 hôtels et 3 000 collaborateurs. En 2010, il devient VP marketing et distribution France pour AccorHotels, puis VP Commercial Europe en 2013. L'année suivante, Yves Lacheret relève le challenge de développer l'open innovation, en devenant directeur de la promotion et de l'accompagnement des entrepreneurs pour le groupe AccorHotels. Enfin, en 2016, il prend la direction de l'intégration des nouveaux business tels que les conciergeries, la restauration haut de gamme et le service de location de maisons de luxe.