Elior : chute en Bourse après avoir déçu au S1 et annoncé de nouveaux objectifs

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de restauration collective et de concessions Elior Group chute en Bourse mercredi après un premier semestre 2018-2019 jugé décevant et l'annonce de nouveaux objectifs à la fois pour l'exercice en cours et à moyen terme.

A 10h15, le titre Elior reculait de 5,2% à 10,26 euros à la Bourse de Paris, accusant le plus fort repli de l'indice SBF 120. Plusieurs analystes ont noté que les résultats du premier semestre se sont avérés inférieurs aux attentes, JPMorgan Cazenove les qualifiant de "décevants". Bryan Garnier de son côté juge "ambitieux" les nouveaux objectifs du groupe pour l'exercice en cours. Bernstein dresse le même constat pour les nouvelles perspectives de moyen terme du groupe.

Le groupe s'est doté mercredi de nouveaux objectifs afin de tenir compte de la future cession de ses activités de concession. Elior avait annoncé en avril dernier avoir reçu une offre ferme de 1,54 milliard d'euros de la part du fonds d'investissement PAI Partners pour les activités de concessions regroupées au sein de sa filiale Areas. Philippe Guillemot, le directeur général d'Elior, a confirmé mercredi lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes, que cette cession devrait être finalisée au cours de l'été.

Les normes comptables obligent Elior à comptabiliser ces activités comme "activités arrêtées" dans le compte de résultats.

Le groupe a en conséquence livré de nouveaux objets pour son nouveau périmètre, recentré sur son activité historique de restauration collective. "Le nouvel Elior" deviendra "le deuxième pure player mondial de la restauration collective", a fait valoir Philippe Guillemot.

Pour ce nouveau périmètre, Elior vise en 2018-2019 un repli organique de ses revenus de 1%, en tenant compte de l'impact de sorties de contrats en Italie, évalué à 1% du chiffre d'affaires. Elior compte également stabiliser son taux de marge d'Ebita - résultat opérationnel courant retraité de certaines charges et dotations - ajusté à 3,6%, grâce à une amélioration des marges au deuxième semestre sur un an. Le groupe table aussi sur une amélioration "forte" de son flux de trésorerie opérationnel et sur des dépenses d'investissement inférieures à 3% du chiffre d'affaires.

Jusqu'à 350 millions d'euros de retour aux actionnaires

Elior a également fait part de ses ambitions à moyen terme. Le groupe entend ramener "durablement" son levier d'endettement dans une fourchette de 1,5 à 2 fois l'Ebitda (résultat brut d'exploitation). Il mise sur une croissance organique annuelle de 2% à 4%, sur une amélioration de sa marge d'Ebita ajusté de 10 à 30 points de base par an et sur des dépenses d'investissement inférieures à 3% du chiffre d'affaires.

"Les perspectives de croissance du marché de la restauration collective, sa faible intensité capitalistique et le potentiel d'amélioration de sa rentabilité confèrent au Nouvel Elior un potentiel de génération de cash très significatif", a expliqué la société.

Elior a indiqué que jusqu'à 350 millions d'euros pourraient être reversés aux actionnaires sous forme de rachats d'actions ou de dividendes sur les exercices 2019-2020 et 2020-2021. Philippe Guillemot a précisé que ce montant dépendrait du cours de l'action et des opportunités de croissance externe. L'enveloppe de 350 millions d'euros sera ainsi répartie entre acquisitions et rémunération des actionnaires. "L'arbitrage se fera en fonction de la création de valeur" pour les porteurs du groupe, a expliqué le directeur général.

Un recul organique du chiffre d'affaires

Pour le premier semestre 2018-2019, Elior a publié des comptes excluant les activités de concessions. Sur ce nouveau périmètre, le groupe a enregistré d'octobre à mars un résultat net part du groupe nul, contre un bénéfice de 37 millions d'euros sur la même période de l'exercice 2017-2018.

Le chiffre d'affaires a crû en données publiées de 1,4% sur un an, à 2,6 milliards d'euros, et a reculé de 0,6% en données organiques.

L'Ebita ajusté a atteint 122 millions d'euros, contre 131 millions d'euros au premier semestre 2017-2018. Le taux de marge correspondant s'est établi à 4,7%, en baisse de 40 points de base par rapport à la même période de l'exercice 2017-2018. "Cette baisse de 40 points de base s'explique pour 20 points de base par l'augmentation des amortissements liée à la hausse passée des investissements et pour 20 points de base par l'augmentation des coûts des fonctions support sur la période", a détaillé Elior.

Au niveau du bilan, l'endettement net à fin mars, qui inclut les activités de concession, s'élève à 1,92 milliard d'euros, traduisant un lever de 3,9 fois l'Ebitda contre 3,6 fois à fin septembre.

