Elior : chute sur des prévisions de croissance ralentie

04/12/2018 | 10:25

Plus forte baisse de l'indice SBF 120, l'action Elior dérapait de 7% ce matin à la Bourse de Paris alors que le numéro trois européen de la restauration collective prévoit un ralentissement de sa croissance. Le titre a perdu plus du tiers de sa valeur depuis son plus haut annuel, fin janvier.



Le groupe a présenté ce matin ses comptes de l'exercice 2017/2018 clos fin septembre : sur la période, le CA de 6,7 milliards d'euros affiche une croissance organique de 3% qui s'est donc maintenue, puisqu'elle était de 2,9% au 1er semestre.



L'EBITA ajusté ajusté recule de 16,7% à 285 millions, ce qui est notamment imputé aux amortissements découlant des investissements des années précédentes. Le résultat net part du groupe chute plus lourdement de plus de 70% à 34 millions d'euros



Estimant ces résultats 'en ligne avec les attentes', le directeur général Philippe Guillemot a confirmé que la 'revue stratégique' qui pourrait mener (ou pas) à la 'séparation' de la filiale de restaurations de concessions Areas (27% des ventes et près de 37% de l'EBITA ajusté) avait commencé.



Il ajoute aussi : 'nous abordons 2018-2019 en ordre de marche pour délivrer le plan Elior Group 2021 et stabiliser notre performance sur l'exercice en cours'. La rentabilité opérationnelle devrait donc se maintenir, en données comparables. Mais Eior anticipe 'une croissance organique supérieure à 1% à méthodes comptables constantes, incluant l'impact négatif des sorties volontaires de contrats en Italie', ce qui suppose une décélération nette.













