Elior : confirme ses objectifs annuels après une hausse du chiffre d'affaires au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de restauration collective et de concessions Elior a confirmé jeudi ses objectifs pour son exercice décalé 2018-2019, après avoir enregistré une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 1,75 milliard d'euros.

Pour la période de trois mois close le 31 décembre, le groupe a dégagé une croissance du chiffre d'affaires de 3,5% à données publiées et une croissance organique de 1,8% par rapport à la même période de l'exercice 2017-2018, a précisé Elior dans un communiqué.

Selon un consensus FactSet, les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 1,74 milliard d'euros.

"Le niveau d'activité au premier trimestre est bon, en ligne avec nos prévisions. La croissance organique de 1,8% est le reflet à la fois d'une bonne dynamique commerciale et d'une plus grande rigueur dans la sélection et la gestion des contrats", a commenté le directeur général d'Elior, Philippe Guillemot, cité dans le communiqué.

Le chiffre d'affaires des activités de restauration collective et services a atteint 1,31 milliard d'euros au premier trimestre, en hausse de 2,2% sur un an à données publiées et de 0,2% en organique. La croissance organique "est affectée par la sortie volontaire de contrats peu profitables et par la discipline commerciale en œuvre depuis l'exercice 2017-2018", a expliqué Elior.

Le chiffre d'affaires de l'activité restauration de concession, qui représente 25% du chiffre d'affaires du groupe sur la période, s'est élevé à 440 millions d'euros, en hausse de 7,7% à données publiées et de 6,7% en organique.

Elior a confirmé ses perspectives pour 2018-2019, que le groupe présente comme une "année de stabilisation", dont une croissance organique supérieure à 1% à "méthodes comptables comparables, incluant l'impact négatif des sorties volontaires de contrats en Italie". L'effet périmètre "induit par les acquisitions réalisées à date devrait apporter une croissance supplémentaire proche de 1% du chiffre d'affaires", a ajouté Elior.

Le groupe s'attend également à une stabilité du taux de marge d'Ebitda retraité à périmètre et taux de change constants et à une forte amélioration du free cash-flow opérationnel.

"Malgré un contexte perturbé en France, je suis confiant dans notre capacité à atteindre les objectifs annuels que nous nous sommes fixés", a déclaré Philippe Guillemot.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr; ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire