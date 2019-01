Elior : croissance de 3,5% du CA au 1er trimestre

24/01/2019 | 07:59

Elior Group dévoile un chiffre d'affaires de 1.754 millions d'euros pour son premier trimestre 2018-19, en progression de 3,5%, avec une croissance organique de 1,8% et des effets de la croissance externe et de change pour respectivement 1,8% et 0,6%.



Le groupe de restauration collective ou sous concession et de services précise que sa croissance publiée intègre aussi un impact de changements de principes comptables, essentiellement liés à l'application de la norme IFRS 15 pour -0,7%.



Il confirme ses perspectives pour l'exercice d'une croissance organique supérieure à 1% à méthodes comptables comparables, d'une stabilité du taux de marge d'Ebita retraité à périmètre et change constants et d'une forte amélioration du free cash flow opérationnel.



