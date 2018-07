Elior : croissance de 3,7% du CA à neuf mois

25/07/2018 | 08:01

Elior pour les neuf premiers mois de l'exercice 2017-18 un chiffre d'affaires de 5.054 millions d'euros, en progression de 3,7% dont une croissance organique de 3%, ainsi que des effets de croissance externe et les variations de change pour respectivement 3% et -2,3%.



'L'activité en France a été pénalisée par les grèves mais nous avons su nous adapter pour en limiter les effets. Le début de la saison d'été en restauration de concession est également conforme à nos attentes', affirme le directeur général Philippe Guillemot.



Pour l'ensemble de l'exercice 2017-18, Elior confirme ses objectifs d'une croissance organique proche de 3%, d'un taux de marge d'Ebita retraité entre 4,3% et 4,6%, et d'une maîtrise des dépenses d'investissement dans l'enveloppe de 300 millions d'euros.



