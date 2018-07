Elior : croissance de 3,7% du CA à neuf mois

25/07/2018 | 18:58

Le groupe de services de restauration Elior Group a fait état, ce mercredi après Bourse, d'un chiffre d'affaires à 9 mois de 5 054 millions d'euros en 2017/2018, contre 4 872 millions pour la même période lors de l'exercice précédent.



Cela correspond à une croissance organique de +3%, et à une croissance publiée de +3,7%.



'Pour l'ensemble de l'exercice 2017/2018, le Groupe confirme ses objectifs financiers : une croissance organique proche de 3 %, un taux de marge d'Ebita retraité compris entre 4,3% et 4,6%, une maîtrise des dépenses d'investissement dans l'enveloppe de 300 millions d'euros', indique le groupe.





