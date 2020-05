Elior : dans le vert, un analyste en soutien

05/05/2020 | 14:00

Le titre est en hausse après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 2.459 millions d'euros au premier semestre 2019-20, en baisse de 5,2% en données totales et de 6,2% en organique. L'EBITA ajusté atteint 51 ME, en ligne avec les attentes (Oddo BHF 52 ME), soit une marge de 2,1% en ligne (-260 pb estimés).



' Elior estime l'impact négatif du COVID-19 à 157 ME en CA et à 70 ME en EBIT sur le premier semestre ' indique Oddo.



' Elior ne donne pas de nouvelle guidance mais précise que la reprise d'activité sera très progressive dans les segments Education et Entreprises & Industrie (c.75% du CA groupe). Elior dispose d'une liquidité de 917 ME à fin mars, incluant le tirage des RCF (450 ME et 250 M$) ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 9 E. Les analystes estiment que le titre semble offrir, hors situation Covid-19, le potentiel d'amélioration opérationnelle le plus important. ' Elior reste le titre le moins cher sur le secteur de la restauration collective '.



' Sans surprise, l'impact du Covid-19 est majeur sur l'activité, et le sera d'autant plus sur le S2 compte tenu des clôtures décalées sur le secteur de la restauration collective, avant une reprise qui sera très progressive à partir de début/mi-mai selon les pays '.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.