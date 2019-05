Elior : gains de contrats auprès de Renault en France

28/05/2019 | 08:47

Elior annonce avoir remporté, à l'issue d'un appel d'offres de 18 mois, la gestion de la restauration des 20 sites de Renault en France pour les trois prochaines années : le groupe a conservé 14 sites et gagné six nouveaux contrats.



Il s'adaptera à des restaurants de tailles diverses (de 100 à 6.000 couverts par jour) sur des sites en Île-de-France, le Nord et l'Est. Parmi les sites couverts figurent le Technocentre, premier centre de recherche et de développement automobile en Europe.



'Plus de 350 collaborateurs et collaboratrices Elior sont mobilisées pour offrir une restauration de qualité et diversifiée, afin de contribuer au bien-être des convives Renault', commente Frédéric Galliath, directeur général du marché entreprises d'Elior France.



