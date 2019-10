Elior : lance IDÉQUATIO, l'offre culinaire qui s'adapte aux séniors

IDÉQUATIO est la nouvelle offre de restauration d'Elior en France à destination des personnes âgées dépendantes ou dont la capacité à se nourrir est altérée par les effets de l'âge ou de la maladie.

Aujourd'hui, l'âge moyen de la perte d'autonomie en France est de 83 ans. En raison de l'allongement continu de l'espérance de vie, les séniors en situation de dépendance seront de plus en plus nombreux. On estime qu'en 2060, le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans sera de 5 millions, contre 1,4 million aujourd'hui (Insee).

Consciente de la nécessité d'adapter la restauration à destination des séniors à l'évolution de leurs attentes et à la plus grande dépendance dans laquelle ils se trouvent en arrivant en Ehpad, Elior a conçu IDÉQUATIO en partant d'une idée simple : s'assurer que chacun puisse se nourrir avec plaisir, de façon autonome et aussi longtemps que possible, quel que soit son état de santé.

Nous sommes fiers et heureux de lancer IDÉQUATIO, qui constitue un progrès pour le bien-être des convives et une marque de respect à l'égard de la personne en perte d'autonomie. Nous rendons le moment du repas plus facile, leur permettant ainsi d'être mieux nourris et mieux hydratés. C'est également un soutien au personnel d'aide au repas dans les Ehpad, parce que l'alimentation adaptée à la personne âgée stimule son envie de manger, dédramatise le moment du repas et crée du plaisir plutôt que de la contrainte. Enfin, IDÉQUATIO participe à la qualité d'accueil de la personne parce qu'elle contribue à rendre plus acceptable le phénomène de dépendance en redonnant du plaisir au cœur d'un moment clé rythmant les journées des résidents : le repas.

Deux démarches ont été associées en R&D pour que l'ambition d'IDÉQUATIO soit rendue possible. La première, scientifique, a été réalisée d'après la méthode IDDSI (International Dysphagia Diet Standardization Initiative)qui facilite la compréhension et l'évaluation des textures par l'ensemble des parties-prenantes impliquées : professionnels, aidants et patients eux-mêmes.

La seconde démarche, qualitative, porte sur le respect du goût originel des recettes, leur élaboration permettant la concentration des saveurs pour compenser la perte du goût. Un travail sur le dressage est également réalisé pour rendre les assiettes plus appétissantes afin de donner l'envie de déguster aux résidents.

Avec IDÉQUATIO, Elior lance une offre culinaire innovante qui s'adapte à l'état de santé et aux goûts de chaque personne âgée en situation de dépendance, dans l'objectif de faciliter ses repas et son suivi médical et de contribuer à son bien-être quotidien. Elior permet ainsi aux convives de manger avec plaisir, en toute sécurité, et facilite le travail quotidien des aidants et des soignants.

Avant d'être généralisée, IDÉQUATIO a été testée et approuvée dans l'Ehpad du Clos Saint Martin à Rennes sur une période de deux mois et demi. Son déploiement progressif sur les autres sites d'Elior en France se fait suite à une première phase de formation des équipes, laquelle a pris fin avant l'été 2019. Cinquante-deux chefs Elior ont été formés à ce jour sur l'ensemble du territoire français pour être des relais actifs dans le déploiement d'IDÉQUATIO.

IDÉQUATIO nous permet de cuisiner les produits sous des formes plus variées qu'auparavant, grâce à diverses techniques et astuces. Nous arrivons par exemple à cuisinier séparemment les composants du bœuf bourguignon ou des croissants, puis à les présenter de façon à ce qu'ils aient l'apparence et le goût des recettes originelles. C'est très important pour nous de mettre en appétit nos résidents et de leur permettre de manger sans craindre une fausse route par exemple.