Elior: le Covid-19 fait reculer le chiffre d'affaires de 5,2% au 1er semestre

Paris (awp/afp) - Le géant de la restauration collective Elior a publié mardi, de façon anticipée, un chiffre d'affaires amputé de 157 millions d'euros au premier semestre de son exercice décalé et ainsi en repli de 5,2%, en raison de l'épidémie de coronavirus qui a durement frappé ses activités.

Selon des chiffres "préliminaires" divulgués avant la publication officielle attendue le 27 mai, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 2,46 milliards d'euros sur les six premiers mois de son exercice 2019/2020 clos fin mars, précise un communiqué.

De son côté le résultat opérationnel courant (Ebita) est de 51 millions d'euros, contre 122 millions à la même période un an plus tôt.

Le groupe table désormais sur un recul de son Ebita ajusté "d'environ 30%" sur l'exercice entier, du fait de la perte de chiffre d'affaires anticipée en 2019/2020.

"Les conséquences des mesures de confinement ont eu un impact estimé sur les résultats d'Elior au premier semestre de 157 millions d'euros sur le chiffre d'affaires et de 70 millions d'euros sur l'Ebita ajusté", précise le géant de la restauration collective.

En effet "la fermeture rapide des écoles et des entreprises non essentielles, ainsi que la généralisation du télétravail ont eu un impact négatif immédiat en mars, un mois qui aurait dû être important en termes d'activité cette année pour Elior, puisqu'il comptait peu de jours fériés et de vacances scolaires dans les pays où le groupe opère", indique-t-il.

Le chiffre d'affaires du premier semestre a également été amputé de 11 millions d'euros par les grèves en France et de 31 millions d'euros par "l'interruption volontaire de contrats en Italie" ainsi que "la réduction du périmètre du contrat Tesco au Royaume-Uni", précise Elior.

Par secteur d'activité, le pôle "entreprises et industrie" a vu son chiffre d'affaires reculer de 8,2% à 1,05 milliard d'euros et celui de "l'enseignement", de 3,7% à 788 millions d'euros, au premier semestre 2019/2020, les restaurants d'entreprises et les cantines scolaires ayant fermé à partir du mois de mars, en raison du confinement décidé pour réduire la propagation de la pandémie de coronavirus, dans les pays où le groupe est présent.

Le chiffre d'affaires du pôle "santé", en revanche, s'est moins dégradé, le groupe ayant transféré une partie de son activité et de ses moyens humains dans la restauration au sein des établissements de soins, pendant l'épidémie. Il affiche une baisse de 1,8% à 615 millions d'euros, comparé au premier semestre 2018/2019.

En termes de perspectives, le pôle "entreprises et industrie devrait enregistrer le niveau d'activité le plus bas en avril et mai avant de se redresser très progressivement de juin à septembre", dit Elior.

La restauration scolaire va fermer pour les vacances d'été, comme à son habitude, tandis que le pôle santé devrait voir son activité "s'améliorer progressivement" après "le report d'opérations chirurgicales non critiques à des dates postérieures à la pandémie".

