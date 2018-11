Elior : partenariat avec United Kitchens

20/11/2018 | 11:01

Arpège, la marque haut de gamme d'Elior France en entreprise, annonce la signature avec l'incubateur culinaire United Kitchens d'un 'partenariat dont l'objectif est de développer une alimentation responsable et originale'.



'Ensemble, Arpège et United Kitchens souhaitent faire émerger les concepts vertueux de demain : travailler des produits bruts et de saison, lutter contre le gaspillage et contribuer à l'insertion', explique le groupe de services et de restauration.



Arpège participera à la sélection des startups qui intègreront l'incubateur et les accompagnera dans leur développement grâce à des conseils et du coaching. Les startups retenues pourront tester leurs innovations au sein des restaurants d'Arpège.



