Elior : pénalisé par une dégradation d'analyste

10/01/2019 | 14:58

Elior s'affaisse de 5% et essuie ainsi l'un des plus lourds reculs du SBF120, pénalisé par une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours laissé à 13 euros, pratiquement identique au cours actuel du titre.



Selon les analystes, le profil de croissance d'Elior et la 'recovery' des marges comptent toujours parmi les arguments fondamentaux, mais l'action a pris environ 14% depuis la publication des comptes annuels et semble désormais intégrer cette perspective.



En outre, UBS valorisait la branche de restauration de concessions, qui pourrait être scindée du reste du groupe, à environ 1,5 milliard d'euros, alors que le dernier montant qui circule est de 1,3 milliard selon les dernières informations des agences de presse.



