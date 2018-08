Elior : perspective négative sur la dette pour Moody's

07/08/2018 | 09:12

L'agence de notation crédit Moody's a abaissé hier la perspective associée à la dette d'Elior : de stable, cette dernière passe à 'négative'.



Dans le détail, après le lancement de plusieurs 'warnings', la notation de l'endettement du groupe français de restauration collective reste de 'Ba2', du moins pour l'instant.



Car la perspective associée à cette note peut désormais présager d'un abaissement à court ou moyen terme. 'Les ratios de crédit d'Elior vont demeurer faibles pour justifier une telle note pendant les 12 à 18 mois qui viennent', argumente Moody's. L'agence estime également que la mise en oeuvre du plan stratégique destiné à améliorer la rentabilité et la génération de trésorerie comporte 'des risques d'exécution élevés'.



Même si le profil d'Elior est par ailleurs jugé 'robuste', en raison notamment de sa position sur des marchés finaux 'globalement stables' et des perspectives de croissance aux Etats-Unis.







