24/09/2019 | 08:53

Elior poursuit son contrat avec Scottish Rugby au Royaume-Uni, pour la restauration et l'hospitalité de BT Murrayfield, le plus grand stade d'Écosse.



Cette collaboration est prolongée de cinq ans et court désormais sur les 12 prochaines années.



Kenny Finlayson, directeur général de BT Murrayfield pour Elior UK, déclare : ' Nous avons travaillé ensemble afin de proposer une offre de restauration haut de gamme adaptée aux besoins des convives. Pour être en phase avec la vision et les valeurs de la Scottish Rugby Union, nous avons transformé notre marque Murrayfield Experience en Scottish Rugby Hospitality, qui reflète mieux les services offerts et l'atmosphère créée '.



