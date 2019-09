Elior : renforce son offre aux Etats-Unis

23/09/2019 | 10:49

Le groupe Elior annonce ce lundi lancer TRIO Community Meals aux Etats-Unis, une offre destinée aux populations âgées et défavorisées, en rassemblant trois marques régionales (Valley, Bateman Community Living et Lindley).



'La mission de TRIO Community Meals s'inscrit dans la continuité de leurs actions : préparer avec soin des repas à forte valeur sociale. Elior souhaite ainsi continuer à préserver l'autonomie des personnes âgées en livrant des repas à domicile, et offrir des repas variés dans des lieux de vie où l'on prend soin au quotidien d'une partie de la population américaine', explique le groupe.



Elior North America fournit des repas à des millions de personnes chaque jour, et espère, par ce regroupement, 'avoir un impact positif plus important sur ces communautés'.





