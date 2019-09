Elior : s'associe à Too Good To Go dans la lutte contre le gaspillage alimentaire

Elior s'engage aux côtés de Too Good To Go, l'application n° 1 de lutte contre le gaspillage alimentaire, pour permettre à ses convives en entreprise de récupérer sous forme de panier surprise les surplus alimentaires du déjeuner. En proposant ce nouveau service, Elior encourage un mode de consommation plus responsable et contribue à diminuer le gaspillage alimentaire dans les restaurants d'entreprise.

En restauration collective, ce sont près de 10 % des repas qui terminent chaque jour à la poubelle. Chez Elior, nous nous engageons auprès de nos clients à lutter contre le gaspillage alimentaire en proposant des repas variés, savoureux, faits maison avec des produits bruts et de saison. Avec notre partenaire Too Good To Go, nous allons plus loin en offrant à nos convives la possibilité de ramener chez eux les plats du déjeuner à des conditions avantageuses et dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.

Après le déjeuner, les convives commandent leur panier repas à prix réduit sur l'application gratuite Too Good To Go, avant de le récupérer en fin de journée. Le service a été testé sur un site pilote d'Elior, sauvant 600 repas de la poubelle sur une période de trois mois, tout en valorisant le travail des équipes et sensibilisant les convives à un mode de consommation plus responsable. Le succès de ce test a convaincu Elior de déployer ce partenariat sur l'ensemble des sites volontaires.

Ce partenariat avec Too Good To Go s'inscrit dans la stratégie RSE d'Elior, le Positive Foodprint Plan. Avec 1,4 million de repas servis par jour en France, Elior fait de la lutte contre le gaspillage alimentaire l'un des piliers de cette stratégie. Cette démarche contribue à établir des modes de consommation et de production durables, en particulier sur le plan du gaspillage alimentaire.