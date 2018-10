Elior : un nouveau Chief Compliance Officer

01/10/2018 | 14:53

Elior Group annonce la nomination de Pascal Lefèbvre au poste de Chief Compliance Officer. Il est rattaché à Philippe Guillemot, directeur général d'Elior Group et membre du Management Committee du Groupe.



' Pascal Lefèbvre a pour mission de mettre en oeuvre les règles de conformité et les procédures de contrôle interne jusqu'au suivi des contrôles de conformité. Il assure une veille en matière de dispositifs de contrôle, conseille et forme les managers à ces problématiques et assure un suivi des actions menées pour identifier les axes d'améliorations ' indique le groupe.



De 2010 à 2018, il a été directeur du contrôle financier d'Elior Group. À compter de 2014, suite à la nouvelle introduction en bourse du Groupe, il a mis en place un processus de contrôle interne et de gestion des risques dans toutes les filiales du Groupe. Jusqu'en 2015, il a été en charge des opérations d'acquisition et de cession d'activités.



