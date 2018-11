Elior : Oddo reste à l'achat, projet de scission

13/11/2018 | 16:34

Le groupe de restauration collective a annoncé ce matin un éventuel projet de scission. Il pourrait donc décider une séparation d'Areas du reste du groupe. Suite à cette annonce, Oddo a confirmé son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de 15 E.



'Nous considérons que ce scénario de cession est crédible', estime Oddo BHF dans une note publiée ce matin. En effet, les synergies entre les deux activités sont 'très limitées, même sur les achats'. Ces deux branches sont de natures différentes, la restauration de concession était à la fois plus cyclique et plus capitalistique que celle de collectivités. Enfin, rappellent les spécialistes, la précédente équipe de direction avait déjà évoqué un tel projet de scission.



Qui pourrait s'en porter acquéreur ? 'Nous considérons que cette division pourrait attirer l'intérêt de fonds de private equity et d'industriels', ajoute Oddo BHF, comme peut-être l'acteur britannique SSP. L'italien Autogrill est également l'un des grands noms du secteur.



