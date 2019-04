Elis : Credit suisse reste positif, mais réduit sa cible

10/04/2019 | 11:02

Credit suisse est toujours à l'achat ('surperformance') sur l'action du blanchisseur industriel français Elis. Le bureau d'études a cependant abaissé ses projections financières, ce qui entraîne une réduction de l'objectif de cours de 9%, à 16,55 euros contre 18,2 euros précédemment.



Les analystes ont réduit leurs anticipations de bénéfices par action Elis de 2019 à 2021 de 11 à 17% afin de tenir compte 'd'une charge d'impôts plus importante et d'une marge d'EBITDA plus faible que prévu'.



Rappelons qu'Elis se veut prudent pour 2019 : la direction anticipe que la hausse des coûts pèsera sur la marge à hauteur de 90 points de base, mais qu'elle pourra en compenser de 20 à 60 points en fin d'année par des hausses de prix, des améliorations de services et des ventes croisées.



De plus, l'endettement élevé (3,2 fois l'EBITDA en fin d'année, anticipe Credit suisse) et des investissements en hausse (20% du CA cette année) devraient limiter les acquisitions significatives à court terme.



Cela étant, la direction d'Elis a contribué au repositionnement des anticipations de marge, quand Credit suisse distingue toujours Elis pour 'la résilience de sa croissance organique, sa valorisation attrayante, et la contribution potentielle d'acquisitions de petite taille'.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.