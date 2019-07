Elis : Deutsche Bank passe à l'achat et vise 19 euros

04/07/2019 | 09:59

Les analystes de Deutsche Bank sont désormais d'avis d'acheter l'action du blanchisseur industriel Elis, et non plus de la conserver. L'objectif de cours est parallèlement relevé de 16 à 19 euros.



La note de recherche développe plusieurs arguments. Tout d'abord, les inquiétudes liées à l'intégration de Berendsen s'estompent, 'Deutsche' saluant la qualité des actifs scandinaves et estimant que le Royaume-Uni en est à sa dernière année de restructuration. En outre, 'l'environnement de prix est plutôt favorable', Elis ayant pu, par exemple, relever les siens outre-Manche. Enfin, le coût des matières premières utilisées par le groupe dégringole, notamment le gaz naturel et, dans une moindre mesure, le coton.



Bref, après un 1er semestre 2019 encore 'rude' du point de vue des résultats, Deutsche Bank estime que la seconde partie de l'année sera celle d'une 'recovery' qui devrait se prolonger en 2020. La décote sectorielle que le titre Elis présente en termes de PER pourrait ainsi faire place à une prime.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.