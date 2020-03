Elis : Oddo BHF, à l'achat, corrige sa cible

18/03/2020 | 10:19

L'analyste Oddo BHF corrige son objectif de cours sur le titre Elis, tout en restant à l'achat sur la valeur, après la publication de premiers éléments sur l'impact du Covid-19 sur l'activité du groupe.



Le broker reste cependant à l'achat sur la valeur. La nouvelle cible, 15 euros (contre 22,50 euros jusque-là) laisse tout de même la place pour une hausse de +118%.



'A l'évidence, la crise sanitaire actuelle a un impact très fort sur 2020 (abaissement du BPA de 37% ; baisse de la marge d'EBITDA de 210pb) et inverse la thématique de la forte croissance du FCF (...). Face à l'ampleur de la crise sanitaire et l'absence de visibilité sur le rebond d'ici la fin du semestre nous préférons sortir Elis de notre liste Convictions Midcap du S1 2020', indique le broker.



