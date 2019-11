Elis : Oddo confirme son conseil, ajuste son objectif

26/11/2019 | 11:05

Oddo indique que les hausses de prix de 2019 soutiennent les marges et que la forte amélioration du FCF en 2020 est confirmée.



' Dans un contexte d'inflation des charges salariales et énergétiques (surcoût 30 ME en 2019), le groupe devrait réussir à maintenir sa marge d'EBITDA (31.5% selon nous) ' indique Oddo.



' Ceci témoigne de la capacité d'Elis à faire accepter ses hausses de prix sans pénaliser les volumes (croissance organique +3.3%e). En 2020, la génération de FCF (268 ME vs 165 ME en 2019) bénéficiera, de surcroît, de la réduction de l'enveloppe de Capex (18% du CA vs 20% en 2019) et des récentes optimisations de la structure de la dette (coût moyen 1.5% vs 1.8%) ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme son opinion Achat sur la valeur et ajuste son objectif de cours à 22,5 E (contre 21,5 E).



