Elis : pour Midcap Partners, 2020 sera encore meilleur

26/09/2019 | 10:29

Midcap Partners a confirmé son conseil d'achat sur l'action du blanchisseur industriel Elis. L'objectif de cours de 20,3 euros augure potentiellement d'une hausse de plus de 25%.



Selon les analystes parisiens, '2019 sera bon, mais 2020 sera encore meilleur'. Le groupe vient d'annoncer des opérations de refinancement qui réduiront ses frais financiers (de 10 millions d'euros, pour un coût moyen de la dette de 1,5%) dès l'année prochaine. En somme, après la très importante acquisition que Berendsen fut pour Elis, 'les problématiques liées à la dette sont selon nous derrière nous', estime Midcap Partners.



D'autant qu'à terme, la génération de trésorerie devrait monter en puissance. En effet, Elis devrait voir le bout des lourds investissements de modernisation de l'outil industriel de Berendsen, qui a fait monter les 'capex' (dépenses en capital) à 20% du CA. Un taux que les analystes voient revenir à 18% en 2020.





