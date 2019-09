BONDS : Elis émet 850 mlns d'obligations pour refinancer sa dette bancaire

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de blanchisserie industrielle Elis a annoncé mardi avoir levé 850 millions d'euros via une double émission obligataire à 5,5 ans et 8,5 ans, assortie de coupons annuels de 1% et 1,625% respectivement. Ce refinancement se traduira par un bilan plus solide, sans échéance majeure de remboursement avant 2023, a déclaré le groupe dans un communiqué. L'opération permettra à Elis d'économiser plus de 13 millions d'euros par an en intérêts à partir de 2020, avec un impact positif sur le résultat net courant de plus de 10 millions d'euros. Le coût moyen de la dette sera réduit à 1,5%. (tvarela@agefi.fr)

Agefi-Dow Jones The financial newswire