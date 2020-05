ELIS : Credit Suisse relève sa cible

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse relève son objectif de cours de 9,25 à 11,25 euros et maintient sa recommandation Surpondérer sur Elis. La maison d'études réduit son estimation de bénéfice par action de 22% pour 2020 mais le relève de respectivement 6% et 7% pour les exercices 2021 et 2022. L'analyste ajoute qu'il prévoit un recul de 14,2% de la croissance organique en ce qui concerne l'activité 2020 du spécialiste de la location-entretien de linge.