ELIS : Morgan Stanley débute le suivi avec une recommandation positive

Morgan Stanley a entamé le suivi d’Elis avec une recommandation Surpondérer et un objectif de cours de 19 euros. Le bureau pense qu'Elis offre un modèle de croissance résilient, avec un solide historique de croissance organique supérieure au PIB et des marges inégalées tout au long du cycle, soutenu par sa position dominante sur la majorité de ses marchés finaux.Il fait remarquer que la valorisation des actions a fortement baissé en raison des inquiétudes du marché concernant l'effet de levier d'Elis, les dépenses d'investissement, la dépréciation du linge et le risque d'intégration des fusions et acquisitions. Elles se négocient maintenant avec une décote importante en terme de PER par rapport à ses pairs et au secteur.