ELIS : Société Générale reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale réitère sa recommandation d'Achat et maintient son objectif de cours à 22,5 euros sur Elis. La banque précise notamment la publication d'un Ebitda et une marge d'Ebitda 2019 en ligne avec ses attentes. Elle souligne que la production de cash flow libre du spécialiste du nettoyage et de l'hygiène est meilleur que ses estimations (186 contre 150 millions d'euros), grâce aux fortes rentrées d'argent de fin d'année.