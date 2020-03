ELIS : applaudi pour ses perpectives 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Elis progresse de 3,12% à 15,86 euros après avoir évolué par deux fois autour des 6% de hausse. Les investisseurs saluent une publication de résultats 2019 globalement en ligne avec le consensus et des perspectives 2020 encourageantes. Le spécialiste de la location-entretien d'articles textiles et d'hygiène vise une croissance organique de 3%, une marge d'Ebitda en augmentation de 20 points de base et un free cash-flow de 320 millions d'euros contre 247 millions en 2019.La société a dévoilé un résultat net 2019 de 141,90 millions d'euros, en progression de 73,4%, un Ebitda de 1,1 milliard d'euros, en augmentation de 11,9%. La marge d'Ebitda est en hausse de 210 points de base à 33,6%. Le chiffre d'affaires est en croissance organique de 3,3%, à 3,3 milliards d'euros.Louis Capital Markets souligne une année 2019 réussie et des perspectives 2020 solides. Le broker indique notamment que la marge Ebitda de la société est parfaitement en ligne avec ses estimations. Le résultat net est en revanche légèrement en dessous des anticipations du courtier. Celui-ci s'attendait en effet à 154 millions d'euros, contre 142 millions publiés par le groupe.La maison d'études précise qu'elle a des estimations 2020 plus prudentes que le groupe. Elle anticipe ainsi une croissance organique à 2,4% (contre 3% pour la société) et une progression de la marge EBITDA de 10 points de base (contre 20 points de base).LCM réitère sa recommandation à Achat et maintient son objectif de cours à 20,9 euros sur Elis.Lors de l'Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 19 mai 2020, le Conseil de surveillance recommandera une distribution de 0,39 euro par action au titre de l'exercice 2019, en augmentation de 5,4%.Le groupe note, qu'à ce jour, l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur son activité a été " très limité " et que ses prévisions ne tiennent pas compte d'un éventuel impact de l'épidémie." Nous observons depuis la semaine dernière les premiers effets de l'épidémie de Covid-19 sur notre activité, avec une baisse des commandes de nos clients hôteliers à Paris et dans le Sud-Est de la France ", a précisé Xavier Martiré, Président du directoire d'Elis." Une aggravation de la crise sanitaire pourrait avoir un impact, non quantifié à ce jour, sur le chiffre d'affaires (principalement en hôtellerie), mais la nature du modèle économique d'Elis devrait permettre de limiter l'impact sur les marges et sur la génération de cash ", a ajouté la société.