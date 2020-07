Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Elis a annoncé la finalisation de l’acquisition de 100% de Kings Laundry en Irlande. Le prestataire multi-services souligne que Kings Laundry dispose de deux usines à Cork et à Dublin, spécialisées en linge plat, et que la société a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 35 millions d’euros en 2019.Elis précise qu'après la signature de cette acquisition en juillet 2018, la finalisation de la transaction a nécessité, à la demande de la CCPC (Competition and Consumer Protection Commission - autorité de la concurrence irlandaise), la cession d'un portefeuille clients dans le secteur de la santé, pour une valeur d'environ 800 000 euros." L'acquisition de Kings Laundry constitue une étape supplémentaire dans notre développement en Irlande. La qualité des actifs, associée à l'expérience du management, aideront à la bonne intégration de l'entreprise, le fondateur de Kings Laundry devenant CEO du pays " a déclaré Xavier Martiré, président du directoire d'Elis.