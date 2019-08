Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Elis a finalisé avec succès la vente de 100 % de de la division Single Use/Medical Consumables (Rocialle/Guardian) de Clinical Solutions au Royaume-Uni. Les détenteurs de Rocialle et Guardian, connus sous la marque Rocialle Healthcare Limited, sont désormais Multigate Medical Products UK Limited et New Beginnings Investment (Hong Kong) Co, Limited, respectivement filiales de Multigate Medical Products et Zhende Medical.