Elis : - Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020

Chiffre d’affaires du 1er trimestre impacté par la crise sanitaire

Baisse d’activité très marquée en Hôtellerie, plus contenue dans les autres secteurs

Chiffre d’affaires du 1 er trimestre en repli de -2,3%, dont -1,8% en organique Impact très significatif des différentes mesures de confinement sur notre chiffre d’affaires du mois de mars (-12,4% en organique), après un bon début d’année (respectivement +4,6% et +3,0% en organique en janvier et en février) L’Hôtellerie est notre activité la plus touchée, avec un impact significatif en

France (-4,1%), en Europe du Sud (-5,8%) et au Royaume-Uni & Irlande (-6,7%) en organique sur le trimestre Les activités Industrie, Commerces & Services et Santé se montrent plus résilientes et les zones servant majoritairement ces clients sont stables ou en croissance sur le trimestre (+0,6% en Europe centrale, -0,3% en Scandinavie & Europe de l’Est et +6,4% en Amérique latine en organique)

Mise en place rapide d’une série de mesures opérationnelles pour faire face à la situation exceptionnelle Fermeture temporaire ou arrêt quasi-total d’une centaine d’usines afin d’optimiser les capacités de production et de limiter les coûts Ajustement des effectifs en central et dans toutes les usines du Groupe impactées par une baisse d’activité Lancement de nombreuses initiatives commerciales afin de répondre aux nouveaux besoins des clients Revue du plan d’investissements industriels prévu en 2020 et annulation de tous les projets liés à de l’extension de capacité Baisse de la rémunération des membres du Directoire, du Comité Exécutif et des Comités de direction de tous les pays du Groupe

Gestion active de la trésorerie et amélioration de la flexibilité financière Free cash-flow positif au mois de mars et sur les 3 premières semaines d’avril, malgré les nombreuses mesures de confinement en place en Europe Obtention d’un réaménagement (waiver) du test de covenant bancaire au 30 juin 2020 Annulation du dividende au titre de l’exercice 2019 et suspension temporaire des acquisitions 1,1 milliard d’euros de liquidités disponibles et aucune échéance de dette significative avant 2023

Baisse d’activité attendue plus marquée au deuxième trimestre qu’au premier Point bas attendu au mois d’avril, avec une évolution organique du chiffre d’affaires d’environ -40% : activité Hôtellerie à l’arrêt, environ -20% en Industrie, -30% en Commerces & Services, et -15% en Santé Pour chaque euro de chiffre d’affaires perdu, l’EBITDA devrait diminuer d’environ 50 centimes ; environ 20 centimes devraient être économisés sur les investissements et environ 10 centimes sur l’impôt



Saint-Cloud, le 28 avril 2020 – Elis, un prestataire multi-services international, qui fournit des solutions de location-entretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être, présent en Europe et en Amérique latine, publie ce jour son chiffre d’affaires du premier trimestre 2020.

A l’occasion de cette publication, Xavier Martiré, Président du directoire d’Elis, a déclaré :

« L’épidémie de Covid-19 a plongé le monde dans une crise sans précédent, avec à ce jour plus de la moitié de la population mondiale soumise au confinement. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires d’Elis est en décroissance organique de 1,8% au 1er trimestre, dont -12% en mars, ce qui reflète la mise en place progressive de mesures de confinement dans la plupart de nos pays. Cette baisse, bien que significative, doit être replacée dans le contexte exceptionnel actuel. Si notre activité Hôtellerie est aujourd’hui quasiment à l’arrêt, il convient de souligner la résilience de beaucoup de nos clients en Industrie, dans les Commerces & Services, ou dans le domaine de la Santé.

De plus, la grande diversification géographique du Groupe, fruit de la stratégie M&A que nous menons depuis plusieurs années, nous permet d’être présents dans des régions où l’activité se maintient bien, comme en Amérique latine ou dans la plupart des pays de l’ancien périmètre de Berendsen, notamment les pays scandinaves et l’Allemagne.

Comme indiqué en mars, Elis s’est rapidement adapté à cette crise exceptionnelle : dès la mise en place des premières mesures de confinement en Europe, le Groupe a ajusté ses structures opérationnelles et managériales afin de préserver le plus vite possible ses marges. A ce jour, nous avons ainsi temporairement fermé une centaine de sites.

D’autres mesures ont également été prises afin d’améliorer la liquidité du Groupe. Elis a obtenu, à sa demande, un réaménagement du test de son covenant bancaire au 30 juin 2020, afin de bénéficier d’une plus grande flexibilité financière pour pouvoir sereinement traverser cette période délicate ; des discussions similaires auront lieu prochainement afin d’obtenir un réaménagement du même ordre pour le test au 31 décembre 2020. Le Groupe n’a aucune échéance de dette significative avant 2023 et a aujourd’hui à disposition environ 1,1 milliard d’euros de liquidités, sous la forme de deux lignes de crédit renouvelable pour un montant non tiré de 800 millions d’euros et d’environ 300 millions d’euros de trésorerie.

A ce jour, il est encore trop tôt pour donner de nouvelles perspectives pour l’année 2020. Notre activité du mois d’avril sera dans la continuité de celle observée lors de la deuxième quinzaine de mars, avec une baisse de chiffre d’affaires attendue de l’ordre de 40% en organique. Cependant, nous constatons depuis quelques jours un léger regain d’activité dans les pays ayant d’ores et déjà allégé ou levé les mesures de confinement, comme le Danemark, l’Italie, et la Pologne, où nous notons un début de reprise chez certains de nos clients.

Même si l’environnement actuel nous incite à la plus grande vigilance, nous abordons les prochains mois avec sérénité : les fondamentaux du Groupe sont solides, notre diversification est un atout majeur et notre modèle économique permettra à Elis de bénéficier immédiatement de toute reprise d’activité de ses clients. Le Groupe saura par ailleurs saisir les opportunités commerciales qui se présenteront, pour répondre aux besoins de nos clients dans le monde post Covid-19.

Elis est particulièrement fier d’avoir comme clients, dans de nombreux pays, des organisations de santé publique, comme le NHS au Royaume-Uni ou l’AP-HP en France et de contribuer ainsi, à travers la qualité du service fourni, à l’effort mondial pour endiguer cette épidémie.

Je tiens à remercier chaleureusement les collaborateurs du Groupe qui poursuivent le travail avec passion et dévouement, et grâce à qui nous continuons de fournir un service irréprochable à nos clients dans nos 28 pays. »

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020





(en millions d’euros) 2020 2019 Croissance organique Croissance externe Effet change Croissance publiée France 236,9 246,9 -4,1% - - -4,1% Europe centrale 180,1 177,3 +0,6% +0,3% +0,7% +1,6% Scandi. & Eur. de l’Est 127,0 124,9 -0,3% +3,9% -1,9% +1,7% Royaume-Uni & Irlande 88,9 94,3 -6,7% - +1.0% -5,7% Europe du Sud 60,5 64,3 -5,8% - - -5,8% Amérique latine 58,8 63,4 +6,4% - -13,6% -7,2% Autres 6,9 5,7 +21,8% - +0,8% +22,6% Total 759,2 776,7 -1,8% +0,7% -1,1% -2,3%

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

« Autres » inclut les Entités Manufacturières et les Holdings.

Croissance organique du chiffre d’affaires mensuel au 1er trimestre 2020





Janvier Février Mars France +5,8% +3,5% -20,5% Europe centrale +3,7% +2,3% -4,1% Scandinavie & Europe de l’Est +3,3% +0,2% -4,5% Royaume-Uni & Irlande -1,7% +0,5% -17,6% Europe du Sud +9,0% +5,6% -29,1% Amérique latine +9,5% +9,2% +0,7% Autres +14,6% +5,7% +38,4% Total +4,6% +3,0% -12,4%

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

« Autres » inclut les Entités Manufacturières et les Holdings.

France

Au 1er trimestre 2020, le chiffre d’affaires est en décroissance organique de -4,1%. Après un très bon début d’année (+5,8% de croissance organique en janvier et +3,5% en février), notre activité a fortement souffert des effets de la crise sanitaire du Covid-19 et de la mise en place des mesures de confinement en mars. L’Hôtellerie, qui représentait en 2019 environ un tiers du chiffre d’affaires du pays, est quasiment à l’arrêt depuis la mi-mars. L’Industrie et les Commerces & Services affichent une baisse plus contenue. La Santé est à l’équilibre sur le trimestre : la bonne activité commerciale est compensée par la baisse de la fréquentation des hôpitaux afin de libérer des lits pour les patients atteints du Covid-19, impliquant une rotation du linge moins importante.

Europe centrale

Au 1er trimestre 2020, le chiffre d’affaires affiche une légère croissance organique de +0,6%. Le début d’année a été bon, et la forte exposition de la zone au secteur de la Santé, ainsi qu’à des activités industrielles relativement résilientes, a limité la baisse constatée à la suite de la mise en place de mesures de confinement plus ou moins strictes en fonction des pays. Les Pays-Bas et la Pologne sont en forte croissance sur le trimestre, y compris en mars. L’Allemagne est en légère croissance sur le trimestre, avec une baisse limitée à -3% en mars. La Suisse et la Belgique, pays davantage exposés aux clients hôteliers, affichent un repli plus marqué.

Scandinavie & Europe de l’Est

Au 1er trimestre 2020, le chiffre d’affaires affiche une légère décroissance organique de -0,3%. La forte proportion de clients dans le secteur de l’Industrie a permis de limiter la baisse au mois de mars à -4,5%. La Suède, plus gros contributeur de la région, n’enregistre qu’une baisse de

-2% en mars et est stable sur le trimestre. Le Danemark affiche un repli plus marqué en mars mais limite la baisse à -4% sur le trimestre. La Norvège et les pays baltes affichent quant à eux une croissance organique solide sur le trimestre, y compris en mars.

Royaume-Uni & Irlande

Au 1er trimestre 2020, le chiffre d’affaires est en repli de -6,7% en organique. Après un mois de février en légère croissance, la situation s’est détériorée et mars affiche un chiffre d’affaires en baisse de -18%. Environ un tiers de l’activité de la zone est habituellement réalisé en Hôtellerie, secteur quasiment à l’arrêt depuis la mise en place du confinement sur la deuxième quinzaine de mars. L’Industrie et les Commerces & Services qui représentent un autre tiers de l’activité, sont également en forte baisse. La Santé, qui représente le dernier tiers, est stable sur le trimestre, avec un effet négatif sur le mois de mars pour les mêmes raisons qu’en France (décalage des soins médicaux non urgents afin de libérer des lits pour les patients atteints du Covid-19).

Europe du Sud

Au 1er trimestre 2020, le chiffre d’affaires est en baisse de -5,8% en organique, avec un ralentissement très marqué en mars (-29%). La région, très exposée au secteur de l’Hôtellerie (plus de 60% du chiffre d’affaires total en 2019), subit donc l’arrêt quasi-complet de l’activité hôtelière (fermeture administrative des hôtels en Espagne).

Amérique latine

Au 1er trimestre 2020, la croissance organique du chiffre d’affaires est de +6,4% avec deux très bons premiers mois à plus de +9% de croissance. En mars, la croissance est proche de +1% : le Brésil et la Colombie se sont préparés à l’arrivée de l’épidémie et nous observons à la fin du mois de Mars, dans le secteur de la Santé, le même phénomène qu’en France et au Royaume-Uni : les soins médicaux non urgents sont décalés afin de libérer des lits pour les patients atteints du Covid-19, entrainant une baisse d’activité dans les hôpitaux.

Mesures opérationnelles

Comme indiqué au mois de mars, Elis a pris des mesures drastiques afin de préserver ses marges et sa génération de trésorerie dans ce contexte exceptionnel :

A ce jour, une centaine d’usines du Groupe ont été temporairement fermées, ou sont quasiment à l’arrêt, notamment en France, en Espagne et au Royaume-Uni, la plupart du temps en transférant des volumes entre usines d’une même région afin d’optimiser les capacités de production et de limiter les coûts ;

Les effectifs en central, et dans toutes les usines du Groupe impactées par une baisse d’activité de nos clients, sont ajustés en fonction des besoins ;

Le plan d’investissements industriels prévu en 2020 est revu, avec l’annulation de tous les projets liés à de l’extension de capacité. Par ailleurs, nous anticipons une baisse très conséquente des investissements en linge pour l’année.

Grâce à la mise en place rapide de l’ensemble de ces mesures, le free cash-flow du Groupe a été positif au mois de mars et sur les 3 premières semaines du mois d’avril.

Dette et liquidité

Afin de pouvoir absorber plus sereinement cette crise, le Groupe a obtenu, à sa demande, un réaménagement (waiver) du test de son covenant bancaire au 30 juin 2020. Ce waiver concerne, d’une part, les deux lignes de crédit renouvelable souscrites auprès d’un pool de banques françaises et européennes relationnelles et, d’autre part, le placement privé de type USPP souscrit auprès d’un pool d’investisseurs américains emmené par Barings. Elis a obtenu qu’aucune commission ne soit payée dans le cadre de l’obtention de ce waiver, ce qui illustre l’excellente relation que le Groupe entretient avec ses prêteurs.

Le 24 mars, le Groupe a tiré un total de 200m€, soit 100m€ sur chacune des 2 lignes de crédit renouvelable ;

Le 15 avril, le Groupe a placé 125m€ de billets de trésorerie à 0,58%, échéance avril 2021 ;

Le 24 avril, le Groupe a remboursé 100m€ des 200m€ précédemment tirés (50m€ remboursés sur chacune des 2 lignes de crédit renouvelable). 100m€ restent donc tirés et disponibles en trésorerie.

Elis a donc aujourd’hui à disposition environ 1,1 milliard d’euros de liquidités, sous la forme

(i) des deux lignes de crédit renouvelable pour un montant non tiré de 800 millions d’euros et

(ii) d’environ 300 millions d’euros de trésorerie. Le Groupe, n’a par ailleurs aucune échéance de dette significative avant 2023. Afin de renforcer davantage la liquidité, et comme annoncé le 31 mars dernier, le Directoire a décidé :

Après approbation du Conseil de Surveillance, de retirer des résolutions qui seront soumises au vote lors de la prochaine assemblée générale annuelle la proposition d’une distribution de 0,39€ par action au titre de l’exercice 2019 ;

La suspension, jusqu’à nouvel ordre, de toute activité M&A. Seuls les processus d’acquisitions en voie de finalisation, ou pour lesquelles la signature d’un accord a déjà été annoncée, seront menés à leur terme.

Rémunération des dirigeants

Par solidarité avec les collaborateurs d’Elis, Xavier Martiré, Président du Directoire, ainsi que les autres membres du Directoire, du Comité Exécutif, et les membres des Comités de direction de tous les pays du Groupe, soit environ 200 personnes au total, ont consenti une baisse de leur rémunération.

Depuis le 1er avril, la rémunération fixe mensuelle de Xavier Martiré a été temporairement diminuée de 25%, et celle des autres membres du Directoire et du Comité Exécutif de 10%.

Perspectives

Compte tenu des incertitudes liées au contexte actuel, le Groupe n’est pas en mesure de communiquer de nouveaux objectifs pour l’année 2020.

Toutefois :

Elis s’attend à une baisse d’activité accentuée au deuxième trimestre par rapport au premier ;

Le mois d’avril devrait marquer un point bas, avec le plein effet des mesures de confinement mises en place en Europe sur la deuxième quinzaine du mois de mars ;

En avril, le Groupe attend une évolution organique de son chiffre d’affaires d’environ -40%, avec une activité Hôtellerie à l’arrêt, environ -20% en Industrie, -30% en Commerces & Services, et -15% en Santé ;

Pour chaque euro de chiffre d’affaires perdu, l’EBITDA devrait diminuer d’environ 50 centimes ; par ailleurs, environ 20 centimes devraient être économisés sur les investissements et environ 10 centimes sur l’impôt.

Assemblée Générale

L’assemblée générale annuelle se tiendra au siège social de la Société le 30 juin 2020 et sera retransmise par webcast. Les informations de connexion seront communiquées ultérieurement.

Répartition géographique

France

Europe centrale : Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Pologne, Belgique, Autriche, République tchèque, Hongrie, Slovaquie, Luxembourg

Scandinavie & Europe de l’Est : Suède, Danemark, Norvège, Finlande, Lettonie, Estonie, Lituanie, Russie

Royaume-Uni & Irlande

Europe du Sud : Espagne & Andorre, Portugal, Italie

Amérique latine : Brésil, Chili, Colombie

Déclarations de nature prévisionnelle

Ce document peut contenir des éléments relatifs aux perspectives du groupe Elis. Ces perspectives sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par le groupe Elis à la date du communiqué. Ces données et hypothèses sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel, réglementaire et fiscal ou en fonction d’autres facteurs dont le groupe Elis n’aurait pas eu connaissance à la date du présent communiqué. En outre, la matérialisation de certains risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risque & procédures de contrôle, politique d’assurance, plan de vigilance » du Document d’Enregistrement Universel pourrait avoir un impact sur les activités, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Elis et donc remettre en cause ces perspectives. Par ailleurs, la réalisation des perspectives suppose le succès de la stratégie du groupe Elis. Le groupe Elis ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie quant à la réalisation des perspectives pouvant figurer ci-dessus.

