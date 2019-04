Elis : Informations sur les éléments de rémunération des membres du directoire au titre des exercices 2018 et 2019

INFORMATIONS SUR LES ELEMENTS DE REMUNERATION DES MEMBRES DU

DIRECTOIRE AU TITRE DES EXERCICES 2018 ET 2019

Conformément au Code de gouvernement d'entreprise AFEP/MEDEF concernant la publication des éléments de rémunération des dirigeants mandataires sociaux, le conseil de surveillance lors de sa réunion du 6 mars 2019, sur les recommandations du comité des nominations et des rémunérations, a pris les décisions ci-après relatives :

-à l'appréciation des niveaux d'atteinte des critères de performance applicables à la rémunération variable annuelle 2018 de Xavier Martiré, Président du directoire, et de Matthieu Lecharny et Louis Guyot, membres du directoire ;

-aux principes et critères de détermination de la rémunération des membres du directoire au titre de l'exercice 2019.

A - APPRECIATION DES NIVEAUX D'ATTEINTE DES CRITERES DE PERFORMANCE APPLICABLES A LA REMUNERATION VARIABLE DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU DIRECTOIRE AU TITRE DE L'EXERCICE 2018

Au cours de sa réunion en date du 6 mars 2018, le conseil de surveillance, sur les recommandations du comité des nominations et des rémunérations, a arrêté les principes de détermination de la rémunération variable pour chacun des membres du directoire, et fixé la rémunération variable cible de Xavier Martiré, Président du directoire à 100 % du montant de sa rémunération fixe, ce montant cible pouvant aller jusqu'à 170 % en cas de surperformance, et pour Louis Guyot et Matthieu Lecharny, à 70 % du montant de leur rémunération fixe, ce montant cible pouvant aller jusqu'à 119% de la rémunération fixe. Sur ces bases, le conseil de surveillance, a établi la part variable de la rémunération des membres du directoire pour 2018 selon les critères suivants :

∙indicateurs financiers(comptant pour 70% de la part variable, pouvant aller jusqu'à 140% en cas de surperformance) : les indicateurs économiques retenus, correspondant aux outils de pilotage de l'entreprise, sont le chiffre d'affaires (20%), l'Ebit (30%) et le flux de trésorerie opérationnel (20%) ;

∙indicateurs non financiers(30% de la part variable, ce pourcentage étant un maximum) fondés sur des critères stratégiques et managériaux appréciés de façon qualitative et quantitative.

Conformément à l'article L.225-82-2 du Code de commerce, les principes et les critères de détermination de la rémunération des membres du directoire ont été soumis à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle le 18 mai 2018 lesquels ont exprimé́ un vote favorable.

Sur proposition du comité des nominations et des rémunérations, le conseil de surveillance du 6 mars 2019 a examiné le niveau d'atteinte des conditions de performance déterminant le montant de la rémunération variable annuelle du Président et des membres du directoire au titre de l'exercice 2018, et a considéré que les niveaux de satisfaction des indicateurs financiers et non financiers s'établissait ainsi qu'il suit :

