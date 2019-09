Elis : a levé 850 ME par une émission obligataire

25/09/2019 | 07:53

Elis a annoncé hier avoir levé avec succès 850 millions d'euros via une émission obligataire double tranche.



Cette émission est composée d'une tranche à 5,5 ans (maturité avril 2025) d'un montant de 500 millions d'euros et offrant un coupon annuel de 1% et une tranche à 8,5 ans (maturité avril 2028) d'un montant de 350 millions d'euros et offrant un coupon annuel de 1,625%.



Ces deux obligations à 7 ans de maturité moyenne viennent ainsi refinancer intégralement la dette bancaire tirée (échéance 2022) sans aucune pénalité de remboursement anticipé.



' A l'issue de cette opération, la dette tirée sera entièrement désintermédiée et à taux fixe ; le financement bancaire ne sera plus utilisé que comme source de liquidité via des lignes revolver, aujourd'hui non tirées ' précise le groupe.



