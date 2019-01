Elis : acquiert le danois A-Vask A/S

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de blanchisserie industrielle Elis a annoncé vendredi l'acquisition de 100% du danois A-Vask A/S, poursuivant sa stratégie de consolidation. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué.

A-Vask A/S a réalisé en 2017 en chiffre d'affaires d'environ 8 millions d'euros et possède deux usines multiservices dans le sud du Danemark et dans la région de Copenhague, a indiqué Elis dans un communiqué.

"L'acquisition de A-Vask A/S permet à Elis de compléter son portefeuille clients dans l'hôtellerie et le secteur public et de renforcer sa position au Danemark", a déclaré Xavier Martiré, le président du directoire d'Elis, cité dans le communiqué du groupe. "L'accompagnement des deux actionnaires permettra de faciliter l'intégration de la société au sein du groupe et de transférer les bonnes pratiques", a-t-il ajouté.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO

