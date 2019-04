Elis : annonce le remboursement conditionnel d'une émission obligataire de 800 millions d'euros

Communiqué de presse

Elis annonce le remboursement conditionnel d'une émission obligataire senior de 800 millions d'euros

Saint-Cloud,le 18 avril 2019 - Elis annonce aujourd'hui son intention d'exercer son option de remboursement du montant total en principal restant dû au titre d'obligations senior d'un montant total de 800 millions d'euros et à échéance 2022 (les « Obligations »), émises aux termes d'un contrat (Indenture) en date du 28 avril 2015 et amendé par la suite, auquel sont parties, notamment, Elis en qualité d'émetteur s'étant substitué à Novalis S.A.S., d'une part, et US Bank Trustees Limited en qualité de fiduciaire (trustee), d'autre part (le « Contrat »). Ce remboursement pourra intervenir à condition que le financement de type USPP projeté par Elis à hauteur de 300 millions d'euros ait pu être réalisé.

Sous réserve de la réalisation de cette condition, les Obligations seront remboursées le 30 avril 2019 (la

«Date de Remboursement ») à un prix de remboursement correspondant à 100,750 % de leur montant en principal, majoré des intérêts courus et non payés jusqu'à la Date de Remboursement (exclue). A compter de la Date de Remboursement, l'ensemble des intérêts portant sur les Obligations cesseront de courir, les Obligations ne seront plus considérées comme en circulation et tous les droits des porteurs d'Obligations prendront fin.

La notification de remboursement précisant les modalités, conditions et procédures de remboursement conditionnel des Obligations (la « Notice de Remboursement Conditionnel ») sera diffusée aux porteurs d'Obligations enregistrés.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une notification de remboursement au sens du Contrat et doit être lu avec la Notice de Remboursement Conditionnel émise par Elis.

Déclarations de nature prévisionnelle

Ce document peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle. Ces déclarations de nature prévisionnelle sont fondées sur des attentes et des hypothèses considérées comme raisonnables par Elis

à la date du présent communiqué. Ces attentes et hypothèses sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel, réglementaire et fiscal ou en fonction d'autres facteurs dont Elis n'aurait pas eu connaissance à la date du présent communiqué. En outre, la matérialisation de certains risques décrits au chapitre 2 « Facteurs de risques & procédures de contrôle - Politique d'assurance - Plan de vigilance » du Document de Référence pourrait avoir un impact sur les activités, la situation financière, les résultats ou les perspectives d'Elis et donc remettre en cause ces attentes et hypothèses. Elis ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie quant à la réalisation des résultats ou des objectifs pouvant figurer ci-dessus.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des titres financiers mentionnés dans les présentes dans une juridiction où une telle offre ou sollicitation est illégale. En particulier, le présent communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis, en Australie ou au Japon.

Des valeurs mobilières ne peuvent être vendues ou souscrites aux Etats-Unis qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'un enregistrement au sens du Securities Act de 1933, tel qu'amendé (le « Securities Act »), ou de bénéficier d'une exemption d'enregistrement prévue par le Securities Act. Les titres financiers mentionnés dans les présentes n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du Securities Act et Elis n'a pas l'intention d'enregistrer une offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire une offre au public aux Etats-Unis.

Elis SA

Siège social : 5, boulevard Louis Loucheur - 92210 Saint-Cloud - France - Téléphone : +33 (0) 1 75 49 94 00

www.corporate-elis.com

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

Capital de 220 227 365 euros - RCS : 499 668 440 Nanterre