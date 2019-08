Elis : cession de Rocialle et Guardian finalisée

26/08/2019 | 08:05

Le groupe de blanchisserie industrielle Elis annonce avoir finalisé avec succès la vente de 100% de de la division single use/medical consumables (Rocialle/Guardian) de Clinical Solutions au Royaume-Uni, transaction annoncée début juillet.



Cette division fournit, sous forme de packs, des produits à usage unique pour des procédures chirurgicales spécifiques, ainsi que des draps, blouses et emballages de plateaux chirurgicaux. Elle a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 42 millions de livres en 2018.



Les détenteurs de Rocialle et Guardian, connus sous la marque Rocialle Healthcare Limited, sont désormais Multigate Medical Products UK Ltd et New Beginnings Investment (Hong Kong) Co, Ltd, respectivement filiales de Multigate Medical Products et Zhende Medical.



