Elis : chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 en forte croissance (+38,7%)

Amélioration séquentielle de la croissance organique pro forma (+2,4%)

Déroulement très satisfaisant de l'intégration de Berendsen

Accélération de la croissance organique pro forma : +2,4% au 3ème trimestre

Saison estivale satisfaisante en France (+1,8%)

Bonne dynamique commerciale en Europe Centrale (+3,2%) et en Scandinavie (+2,6%)

Poursuite de l'amélioration séquentielle au Royaume-Uni & Irlande (-0,7% ce trimestre contre -2,8% au 1 er trimestre)

Bonne tenue de l'activité en Europe du Sud (+1,9%) malgré un ralentissement de l'industrie hôtelière en Espagne

Activité commerciale toujours dynamique en Amérique latine (+4,6%)

L'intégration de Berendsen continue de se dérouler de manière très satisfaisante sur toutes les géographies

Royaume-Uni : poursuite de la rationalisation du portefeuille clients en Hôtellerie

Scandinavie : premières retombées positives de la mise en place du modèle multi-services d'Elis

Allemagne : effet bénéfique de nos initiatives commerciales menées dans le secteur de la Santé

Perspectives 2018

Chiffre d'affaires du 4 ème trimestre en croissance de +2,5% en pro forma, soutenu par une croissance similaire du périmètre historique d'Elis

Marge d'EBITDA du Groupe légèrement supérieure à 31,5% et en amélioration dans toutes les zones

Investissements de l'ordre de 20% du chiffre d'affaires

Ratio Dette nette / EBITDA de 3,2 à fin décembre 2018

Saint-Cloud, le 25 octobre 2018 - Elis, un prestataire multi-services international, qui fournit des solutions de location-entretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être dans 28 pays en Europe et en Amérique latine, publie ce jour son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018.

A l'occasion de cette publication, Xavier Martiré, Président du directoire d'Elis, a déclaré :

« Elis affiche au troisième trimestre un chiffre d'affaires en croissance de près de 40%. La croissance organique pro forma est de +2,4%, en accélération par rapport aux deux trimestres précédents. Ceci illustre la bonne dynamique commerciale du périmètre historique d'Elis ainsi que notre succès dans la poursuite de l'intégration de Berendsen.

En France, la croissance organique est proche de 2%. La complémentarité des réseaux Elis et Berendsen est très bonne en Europe Centrale, avec des effets bénéfiques notables sur notre activité dans le secteur de la Santé en Allemagne. En Scandinavie, nous mettons progressivement en place le modèle multi-services d'Elis et pouvons déjà identifier un certain nombre de résultats positifs sur l'activité commerciale. En Europe du Sud, la croissance organique de la région reste satisfaisante malgré le ralentissement notable de l'activité hôtelière cet été en Espagne. Enfin, nous poursuivons le redressement de l'activité au Royaume-Uni, en particulier en Hôtellerie où l'amélioration de la qualité du service nous permet de relever les prix.

Par ailleurs, le Groupe poursuit avec succès la mise en place de son plan de synergies pour Berendsen et les progrès réalisés depuis le début de l'année sont parfaitement en ligne avec notre calendrier cible.

Nous anticipons, pour l'année 2018, un chiffre d'affaires supérieur à 3,1 milliards d'euros, hors Clinical Solutions, activité qui fait l'objet d'un processus de cession. Par ailleurs, notre marge d'EBITDA devrait être légèrement supérieure à 31,5%, avec des améliorations de rentabilité dans toutes nos zones géographiques. »

Chiffre d'affaires

A la fin du 1er semestre 2018, le Groupe a initié un processus de vente pour son activité Clinical Solutions (présente uniquement au Royaume-Uni), et anticipe que cette vente interviendra dans les 9 prochains mois. Les chiffres présentés dans ce communiqué excluent donc, pour 2017 et 2018, l'activité Clinical Solutions.

Chiffre d'affaires publié (avec Berendsen consolidé depuis le 1er septembre 2017)

(millions EUR)



S1 2018

T3



9M



S1 2017

T3



9M



S1 Var.

T3



9M France 505,9 272,0 777,8 494,6 267,2 761,8 +2,3% +1,8% +2,1% Europe centrale 328,7 176,8 505,5 130,4 98,1 228,6 +152,0% +80,2% +121,2% Scandinavie / Europe de l'Est 240,8 117,4 358,2 - 39,9 39,9 n/a +194,6% +798,7% Royaume-Uni & Irlande 196,6 102,3 298,9 - 32,8 32,8 n/a +212,2% +812,4% Europe du Sud 126,9 76,5 203,5 123,8 75,1 198,9 +2,5% +1,9% +2,3% Amérique latine 125,5 59,3 184,8 87,5 67,0 154,6 +43,4% -11,5% +19,6% Autres 9,6 6,3 15,8 9,4 4,4 13,8 +2,0% +41,8% +14,8% Total 1 533,9 810,6 2 344,5 845,8 584,5 1 430,3 +81,4% +38,7% +63,9%

« Autres » inclut les Entités Manufacturières et les Holdings.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

Chiffre d'affaires pro forma de l'acquisition de Berendsen

(comme si Berendsen avait été consolidé au 1er janvier 2017)

(millions EUR)



S1 2018

T3



9M



S1 2017

T3



9M



S1 Var.

T3



9M France 505,9 272,0 777,8 494,6 267,2 761,8 +2,3% +1,8% +2,1% Europe centrale 328,7 176,8 505,5 320,0 160,8 480,8 +2,6% +10,0% +5,2% Scandinavie / Europe de l'Est 240,8 117,4 358,2 240,4 119,5 359,9 +0,1% -1,7% -0,5% Royaume-Uni & Irlande 196,6 102,3 298,9 204,3 102,7 307,0 -3,9% -0,5% -2,7% Europe du Sud 126,9 76,5 203,5 123,8 75,1 198,9 +2,5% +1,9% +2,3% Amérique latine 125,5 59,3 184,8 87,5 67,0 154,6 +43,4% -11,6% +19,6% Autres 9,6 6,3 15,8 9,9 4,0 13,9 -4,1% +55,8% +13,7% Total 1 533,9 810,6 2 344,5 1 480,5 796,4 2 276,8 +3,6% +1,8% +3,0%

« Autres » inclut les Entités Manufacturières et les Holdings.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

Croissance organique du chiffre d'affaires 2018, pro forma de l'acquisition Berendsen (comme si Berendsen avait été intégré au 1er janvier 2017)

(millions EUR) Croissance organique S1 Croissance organique T3 Croissance organique 9M France +1,9% +1,8% +1,9% Europe centrale +0,9% +3,2% +1,7% Scandinavie / Europe de l'Est +3,3% +2,6% +3,1% Royaume-Uni & Irlande -2,0% -0,7% -1,6% Europe du Sud +2,5% +1,9% +2,3% Amérique latine +13,5% +4,6% +9,6% Autres -5,1% n/a +14,3% Total +2,1% +2,4% +2,2%

« Autres » inclut les Entités Manufacturières et les Holdings.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

France

Au 3ème trimestre 2018, la croissance du chiffre d'affaires est de +1,8% (intégralement organique). Le mois de septembre a été pénalisé par un jour de facturation en moins, avec un impact négatif d'environ 50pb sur la croissance du trimestre. Un effet calendaire positif sera donc attendu au mois d'octobre dans des proportions similaires.

La tendance observée au 1er semestre se poursuit : l'Hôtellerie-Restauration et les Commerces & Services sont dynamiques. L'Industrie est bien orientée. La Santé est toujours en léger repli avec l'effet report des quelques non-renouvellements de contrat à la fin de l'année 2017.

Europe centrale

Au 3ème trimestre 2018, le chiffre d'affaires de la zone Europe centrale est en croissance de +80,2%, porté par l'acquisition de Berendsen. La croissance organique de la zone est de +3,2% en pro forma, avec un bon dynamisme commercial en Pologne et aux Pays-Bas. L'Allemagne est en légère croissance, et la situation s'améliore en Suisse, bien que le chiffre d'affaires soit encore en léger repli.

Scandinavie & Europe de l'Est

Au 3ème trimestre 2018, la dynamique commerciale reste bonne et le chiffre d'affaires affiche une croissance organique de +2,6% en pro forma. Le mois de septembre a été pénalisé par un jour de facturation en moins, avec un impact d'environ 50pb sur la croissance du trimestre. Un effet calendaire positif sera donc attendu au mois d'octobre dans des proportions similaires.

Royaume-Uni & Irlande

Au 3ème trimestre 2018, le chiffre d'affaires organique est en baisse de -0,7% en pro forma, marquant cependant une nouvelle amélioration par rapport au 2ème trimestre. En Hôtellerie, nous poursuivons nos efforts commerciaux pour tirer les prix vers le haut. Sur le segment des Vêtements de travail, où les prix sont satisfaisants, nous portons une attention particulière à la rétention des clients.

Par ailleurs, nous poursuivons nos ajustements industriels et réalisons des économies supplémentaires sur les coûts de structure.

Europe du Sud

Au 3ème trimestre 2018, la croissance du chiffre d'affaires est de +1,9% (intégralement organique). Le ralentissement observé en Espagne depuis le début de l'année s'est confirmé durant l'été : le secteur de l'Hôtellerie est moins dynamique, mais l'activité commerciale des autres marchés (Santé, Industrie) reste très satisfaisante. Le Portugal reste quant à lui très bien orienté.

Amérique latine

Au 3ème trimestre 2018, la croissance organique du chiffre d'affaires est de +4,6%. Le ralentissement observé par rapport aux trimestres précédents est lié à plusieurs facteurs : (i) l'effet de base de l'intégration de Lavebras, dont la croissance organique était inférieure à celle du périmètre historique d'Elis au Brésil (ii) l'hiver doux qui a réduit le volume de couvertures lavées pour les hôpitaux. Pour autant, l'environnement reste très favorable à l'activité du Groupe, tant sur le plan de la dynamique de prix que du développement commercial. Le change a un impact de -16,1% sur le trimestre sur la zone.

Gouvernance du Groupe

Agnès Pannier-Runacher, membre du Conseil de surveillance d'Elis depuis 2014, a informé Elis qu'elle démissionnait de ses fonctions au sein du Conseil de surveillance avec effet au 17 octobre 2018. Cette démission fait suite à sa nomination au Gouvernement en tant que Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Economie et des Finances.

Thierry Morin, Président du Conseil de surveillance, a pris acte de cette démission et remercie Madame Agnès Pannier-Runacher pour sa contribution aux travaux du Conseil de surveillance et du Comité d'Audit.

Définitions financières

La croissance organique du chiffre d'affaires (produits de l'activité ordinaire) du Groupe est calculée en excluant (i) les effets des changements de périmètre de consolidation des « acquisitions importantes » et des « cessions importantes » (telles que définies dans le Document de Base) réalisées pendant chacune des périodes comparées ainsi que (ii) l'effet de la variation des taux de change.

Répartition géographique

France

Europe centrale : Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Pologne, Belgique, Autriche, République tchèque, Hongrie, Slovaquie, Luxembourg

Scandinavie & Europe de l'Est : Suède, Danemark, Norvège, Finlande, Lettonie, Estonie, Lituanie, Russie

Royaume-Uni & Irlande

Europe du Sud : Espagne & Andorre, Portugal, Italie

Amérique latine : Brésil, Chili, Colombie

Conférence téléphonique analystes & investisseurs (en anglais)

Intervenant :

Louis Guyot, Directeur Administratif et Financier

Date :

Jeudi 25 octobre 2018

9h00 heure de Paris



Lien webcast (valable pour le direct et pour le replay) :

https://edge.media-server.com/m6/p/h24mtnsj

La re-visualisation du webcast sera disponible pendant une période d'un an après l'événement.

Numéros à composer pour suivre la conférence téléphonique en direct

Depuis la France : +33 (0)1 76 77 22 57

Depuis le Royaume Uni : +44 (0)330 336 9411

Depuis les Etats-Unis : +1 646-828-8143

Code : 5806783

Codes pour suivre la conférence téléphonique en replay

Depuis la France : +33 (0)1 70 48 00 94

Depuis le Royaume Uni : +44 (0) 207 660 0134

Depuis les Etats-Unis : +1 719-457-0820

Code pour le replay : 5806783

La réécoute de la conférence téléphonique sera disponible pendant une période d'une semaine après l'événement.

Déclarations de nature prévisionnelle

Ce document peut contenir des éléments relatifs aux perspectives du groupe Elis. Ces perspectives sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par le groupe Elis à la date du présent document. Ces données et hypothèses sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel, réglementaire et fiscal ou en fonction d'autres facteurs dont le groupe Elis n'aurait pas eu connaissance à la date du présent document. En outre, la matérialisation de certains risques décrits au chapitre 2 « Facteurs de risques, procédures de contrôle et politique d'assurance » du Document de Référence pourrait avoir un impact sur les activités, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Elis et donc créer une différence entre les chiffres réels et ceux indiqués par les perspectives présentées dans ce document ou pouvant être déduits de ces perspectives. Par ailleurs, la réalisation des perspectives suppose le succès de la stratégie du groupe Elis. Le groupe Elis ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie quant à la réalisation des perspectives pouvant figurer dans ce document.

Prochaines informations

Chiffre d'affaires annuel 2018 : 30 janvier 2019 (après bourse)

Résultats annuels 2018 : 7 Mars 2019

Contact

Nicolas Buron, Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Audrey Bourgeois, Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 96 25 - audrey.bourgeois@elis.com

